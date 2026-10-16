La plataforma de intercambio de criptomonedas Binance anunció este jueves la habilitación oficial de los depósitos directos en bolívares para los usuarios en Venezuela. Esta nueva funcionalidad permite ingresar fondos en moneda local (VES) mediante pago móvil y transferencias bancarias para la adquisición directa de activos digitales.

Binance habilita depósitos directos en bolívares en Venezuela

Binance habilita depósitos directos en bolívares en Venezuela

Según detalló la empresa en sus canales oficiales, los usuarios podrán transferir dinero desde una cuenta bancaria a su propio nombre hacia la billetera de fondos de Binance. Una vez acreditado el saldo en bolívares, los clientes tienen la opción de utilizar la herramienta de conversión inmediata para comprar criptomonedas estables como USDT y USDC.

El servicio de depósitos operará de domingo a lunes en un horario comprendido entre las 12:01 a. m. y las 8:59 p. m., según las condiciones establecidas por el sistema.

Operaciones procesadas por Casa de Cambios Insular

Binance precisó que los servicios de transferencia, recepción y procesamiento de bolívares están a cargo de Casa de Cambios Insular, S. A., institución financiera regulada en el país por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) y el Banco Central de Venezuela (BCV). Esta entidad es la encargada de canalizar los fondos fiduciarios para permitir la compraventa de activos virtuales en la plataforma.

En sus términos y condiciones, la empresa aclaró que el mecanismo no implica la recepción ni el manejo directo de moneda fiduciaria por parte de la casa de cambio internacional, la cual opera desde el Abu Dhabi Global Market (ADGM) bajo la supervisión de la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros (FSRA).

Retiros en bolívares disponibles «próximamente»

Respecto al proceso inverso —convertir criptoactivos a bolívares para retirarlos hacia cuentas bancarias o pago móvil—, Binance informó que la opción estará disponible próximamente, aunque no precisó una fecha exacta para su entrada en funcionamiento.

La plataforma adelantó que, una vez activada la función de retiro, las operaciones tendrán una comisión fijada en 0,3 %. Asimismo, recordó a la comunidad que los activos virtuales no constituyen moneda de curso legal en el país y que su mercado está sujeto a fluctuaciones de valor, por lo que instó a los usuarios a operar con prudencia financiera.