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Detienen a una mujer en Chile por el secuestro y homicidio de un adolescente venezolano

Betania Boadas
Por Betania Boadas
2 Min Lectura
Detienen a una mujer en Chile por el secuestro y homicidio de un adolescente venezolano
Detienen a una mujer en Chile por el secuestro y homicidio de un adolescente venezolano

La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) detuvo a una mujer identificada como Francisca Ortiz Pérez, de 30 años y nacionalidad chilena, por su presunta implicación en el secuestro y posterior asesinato de un adolescente venezolano de 16 años, crimen ocurrido a finales de septiembre en la Región Metropolitana de Santiago.

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Detienen a una mujer en Chile por el secuestro y homicidio de un adolescente venezolano
Detienen a una mujer en Chile por el secuestro y homicidio de un adolescente venezolano

Detienen a una mujer en Chile por el secuestro y homicidio de un adolescente venezolano

De acuerdo con el reporte oficial del caso, la víctima se encontraba en una fiesta en la comuna de Puente Alto en compañía de un joven de 19 años cuando ambos fueron abordados por hombres armados. Los agresores los maniataron y los obligaron a abordar un vehículo contra su voluntad.

Posteriormente, las víctimas fueron trasladadas a un terreno baldío en la comuna de Buin, donde los captores las obligaron a correr mientras les disparaban. El adolescente venezolano falleció en el sitio tras recibir al menos tres impactos de bala, mientras que el joven de 19 años logró huir de la zona con vida.

Avances en la investigación y posible móvil

Las pesquisas ejecutadas por la Brigada de Homicidios Metropolitana —que incluyeron peritajes balísticos, revisión de cámaras de seguridad y toma de testimonios— permitieron ubicar e identificar a Ortiz Pérez como una de las presuntas responsables.

La aprehensión se ejecutó la tarde del pasado miércoles 14 de octubre, en la comuna de Macul. Fuentes policiales indicaron que entre las hipótesis principales del móvil se investiga un posible conflicto o deuda vinculada con el tráfico de drogas, aunque esta versión aún no cuenta con confirmación judicial.

La detenida fue puesta a disposición de los tribunales chilenos para el respectivo control de detención. Asimismo, las autoridades mantienen activa una orden de aprehensión contra otro implicado en el crimen. La identidad del menor fallecido no ha sido revelada por los organismos de seguridad.


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Betenia Boadas - Periodista RC
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