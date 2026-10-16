En el marco del mes rosa y la concientización sobre la prevención del cáncer de mama, el Grupo de Autoayuda de Pacientes Oncológicos y Familiares «Dr. Modesto Rivero González» anunció una variada agenda integral de actividades destinadas a brindar acompañamiento permanente, atención médica y contención psicoemocional a las personas que batallan contra esta patología en la isla de Margarita.

Vuelto Rosa de Rattan apoya a pacientes con cáncer de mama

Vuelto Rosa de Rattan apoya a pacientes con cáncer de mama

Luz Márquez, trabajadora social y colaboradora de la organización, destacó que el trabajo del equipo multidisciplinario se extiende durante todo el año, priorizando el impacto emocional tras la recepción del diagnóstico.

«Una vez que al paciente le diagnostican cáncer, se siente triste y deprimido. Nosotros como equipo tenemos que estar allí para darle ese apoyo fundamental para su recuperación», sostuvo Márquez.

Alianza estratégica para tratamientos y laboratorios

Entre los pilares que hacen posible esta labor en la entidad insular destaca la alianza consolidada con el programa Vuelto Rosa de Rattan, iniciativa que canaliza aportes directos para cubrir costosos requerimientos médicos.

Márquez enfatizó que el señor Daniel Manrique y el equipo del Vuelto Rosa de Rattan se han convertido en el mayor aliado de la institución. Gracias a esta contribución, se ha dotado a los pacientes de medicamentos oncológicos esenciales y se han financiado estudios clave de laboratorio, tales como hematologías completas y perfiles 20 indispensables para el seguimiento de la enfermedad.

Programación para el Mes Rosa

La agenda conmemorativa y preventiva para este mes incluye charlas educativas, talleres sobre cuidados paliativos, un divertido karaoke en las instalaciones de Rattan Plaza, una tarde de bowling y actividades recreativas en las instalaciones de Waterland.

Asimismo, el día central de la conmemoración, este próximo 19 de octubre, se llevará a cabo una misa de acción de gracias seguida de una concurrida jornada de bailoterapia para promover el ejercicio físico y la integración de la comunidad neoespartana.