La alarmante cifra de mortalidad por cáncer de mama en el estado Nueva Esparta exige asumir la salud preventiva como un compromiso diario y no solo como un evento ocasional. Natalia Yejo, coordinadora del grupo de autoayuda de pacientes oncológicos de la Unidad Terapéutica Oncológica Dr. Modesto Rivero González, advirtió sobre la gravedad de este panorama en la entidad insular.

Cáncer de mama registra cerca de 500 muertes anuales en Nueva Esparta entre severas fallas del sistema público

«Son casi 500, alrededor de 480 mujeres las que fallecen al año por cáncer de mama en la región», alertó la vocera, haciendo un llamado urgente a visibilizar la necesidad de la detección temprana antes de que la patología avance a estadios irreversibles.

Parálisis asistencial y falta de especialistas

Las personas diagnosticadas enfrentan severos obstáculos en el red pública de salud debido a la marcada escasez de personal especializado. Yejo detalló que la Unidad Terapéutica Oncológica cuenta actualmente con una sola oncóloga, quien se encuentra fuera del servicio por estar cursando estudios de posgrado, dejando desatendido el seguimiento médico diario de las pacientes.

A la falta de especialistas se suma la paralización prolongada de tecnologías fundamentales para la lucha contra la enfermedad:

Radioterapia: El servicio se encuentra inoperativo desde el año 2017.

El servicio se encuentra inoperativo desde el año 2017. Estudios de imagen: El equipo de gamma-cámara, indispensable para evaluar metástasis óseas en el sistema esquelético, permanece detenido en la infraestructura pública.

Traslados obligatorios y costos inaccesibles

Debido a estas deficiencias estructurales en la isla de Margarita, quienes reciben un diagnóstico oncológico se ven forzados a trasladarse hacia otros estados del país o recurrir al sector privado, asumiendo costos financieros excesivos.

Asimismo, la adquisición de los esquemas de tratamiento prescritos representa un desafío económico casi insuperable para la mayoría de los hogares neoespartanos. «Hay farmacias privadas que están vendiendo medicamentos oncológicos y se consiguen, pero los precios resultan inaccesibles para la gran mayoría de la población», concluyó Yejo.

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