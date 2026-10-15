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Accidente en Paraguachí: Choque destruye kiosco y causa tráfico

Betania Boadas
Por Betania Boadas
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Accidente en Paraguachí: Choque destruye kiosco y causa tráfico
Accidente en Paraguachí: Choque destruye kiosco y causa tráfico

Un accidente de tránsito entre una camioneta y un carrito por puesto generó fuerte congestionamiento vehicular este miércoles en la avenida 31 de Julio, a la altura de la estación de servicio Paraguachí, en el municipio Antolín del Campo, estado Nueva Esparta.

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Accidente en Paraguachí: Choque destruye kiosco y causa tráfico
Accidente en Paraguachí: Choque destruye kiosco y causa tráfico

De acuerdo con los reportes recibidos desde la zona, la camioneta impactó por detrás al carrito por puesto cuando este se encontraba en una parada recogiendo pasajeros.

Accidente en Paraguachí: Choque destruyó un kiosco en la entrada de Paraguachí

Tras el impacto, el vehículo de transporte público fue desplazado y terminó chocando contra un kiosco de ventas ubicado en las inmediaciones, que quedó destruido por la colisión.

Los reportes preliminares indican que los conductores de ambos vehículos sufrieron golpes y moretones, sin que se informaran lesiones de gravedad.

Investigan las posibles causas del accidente

La información preliminar señala que el conductor de la camioneta habría sufrido una afección cardíaca o una distracción mientras conducía. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente y no permite establecer con certeza la causa del siniestro.

El accidente provocó retrasos en la circulación por la avenida 31 de Julio, una vía de conexión importante para quienes transitan por el municipio Antolín del Campo.

Se recomienda a los conductores circular con precaución al pasar por el sector y atender las indicaciones de las autoridades presentes en el lugar.


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Betenia Boadas - Periodista RC
PorBetania Boadas
Redactora y Jefa de Contenido de Reporte Confidencial Taller de Auditoria Interna | Informática | Posicionamiento SEO WordPress Noticias | Bonos | Sistema Patria

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