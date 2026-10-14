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Persiste contaminación por aguas negras en Playa El Agua

Betania Boadas
Por Betania Boadas
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Persiste contaminación por aguas negras en Playa El Agua
Persiste contaminación por aguas negras en Playa El Agua

La grave problemática ambiental generada por el vertido continuo de aguas servidas continúa afectando las inmediaciones de Playa El Agua, en el municipio Antolín del Campo del estado Nueva Esparta.

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Persiste contaminación por aguas negras en Playa El Agua
Persiste contaminación por aguas negras en Playa El Agua

Persiste contaminación por aguas negras en Playa El Agua

Durante un recorrido realizado en el sector tras recurrentes denuncias comunitarias, se constató que la falla permanece activa debido al colapso de una boca de visita ubicada en uno de los extremos de la franja playera, en las cercanías de una quebrada embaulada.

De acuerdo con el testimonio de residentes y comerciantes que hacen vida en el lugar, la falla en la red de alcantarillado suma varios años sin recibir una solución técnica definitiva por parte de las autoridades y organismos responsables de los servicios públicos en la entidad.

Foco de contaminación constante

Si bien actualmente el caudal que desemboca hacia el mar se mantiene reducido debido a las variaciones en los ciclos del suministro de agua potable en la isla, la descarga de aguas negras es ininterrumpida, manteniendo un foco permanente de contaminación en el área de arena y mar.

Prestadores de servicio de la zona hicieron un llamado urgente a las autoridades hidráulicas y ambientales para que aborden la avería de forma inmediata. Alertan que el impacto de los efluentes no tratados deteriora paulatinamente el frágil ecosistema marino-costero del sector.

Asimismo, recordaron que Playa El Agua constituye uno de los destinos e íconos turísticos más emblemáticos de la Isla de Margarita, por lo que sanear y recuperar integralmente la zona es indispensable para resguardar la salud de los temporadistas, proteger la economía local y garantizar los estándares de calidad ambiental que exige un destino de proyección internacional.

Con información de Info5


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Betenia Boadas - Periodista RC
PorBetania Boadas
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