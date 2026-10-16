Una situación crítica en materia de salud pública enfrentan las familias que residen en la calle Rivas del sector Colindante de Porlamar, municipio Mariño, debido al desborde continuo e ininterrumpido de aguas servidas que en esta oportunidad ha anegado al menos tres viviendas adicionales de la zona.

Exigen solución por desborde de aguas negras en Porlamar

Los afectados señalan que los fétidos aniegos ingresan a las áreas comunes de los hogares, generando focos de insalubridad que exponen a niños, adultos mayores y personas con patologías crónicas a enfermedades infecciosas y cutáneas.

Denuncian «pañitos de agua tibia»

La principal indignación de la comunidad radica en las intervenciones previas de las autoridades locales. Según los testimonios recabados, cuando las cuadrillas de mantenimiento acuden al sitio, realizan trabajos parciales o atienden únicamente una o dos viviendas antes de retirarse, dejando el problema de fondo sin resolver.

Los residentes enfatizan que estos abordajes superficiales resultan del todo insuficientes ante la falta de mantenimiento estructural de la red de alcantarillado, lo que ocasiona que el colapso de las tuberías se repita periódicamente.

Solicitan envío urgente del camión Vactor

Ante la gravedad del panorama, la comunidad organizada de la calle Rivas formuló un llamado público de emergencia a la directiva de Hidrocaribe e Hidroven para que dispongan la movilización inmediata de una unidad tipo Vactor al sector.

Exigen que se lleve a cabo un saneamiento profundo y una inspección general del colector principal para garantizar una solución duradera que devuelva la tranquilidad y el vivir bien a las familias porlamarenses.