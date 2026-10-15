Una crítica situación de inseguridad atraviesan los habitantes de la Urbanización Paraíso 1, ubicada en la población de Pampatar, municipio Maneiro. De acuerdo con denuncias de los propios afectados, en el lapso de una sola semana se han registrado alrededor de ocho robos en viviendas del sector.

Ola de robos azota a la Urbanización Paraíso 1 de Pampatar

Ola de robos azota a la Urbanización Paraíso 1 de Pampatar

Los residentes señalan que una presunta banda de delincuentes estaría utilizando las zonas montañosas adyacentes para ingresar al urbanismo y cometer sus fechorías con impunidad durante las horas nocturnas y de la madrugada.

Cámaras captaron a los sospechosos

Las denuncias ya han sido formuladas de manera formal ante la Policía Municipal de Maneiro (Polimaneiro). Según presumen los agraviados, los delincuentes realizan labores de inteligencia e inspeccionan la zona residencial durante el día utilizando la misma ruta cerro abajo, para luego ejecutar los hurtos durante la noche.

Integrantes de la comunidad indicaron que varios de estos movimientos sospechosos fueron grabados por las cámaras de seguridad instaladas en el vecindario, material que servirá como evidencia para las investigaciones policiales. Hasta el momento, afortunadamente no se han reportado agresiones físicas ni daños a personas durante las incursiones.

Exigen respuesta a las autoridades de Maneiro

La preocupación se ha apoderado de los vecinos, quienes recuerdan que esta zona residencial se había caracterizado históricamente por ser un sector tranquilo y seguro dentro de la isla de Margarita.

Ante el repunte delictivo, la comunidad solicitó formalmente a Polimaneiro y a los demás cuerpos de seguridad del Estado intensificar la vigilancia, presencia y patrullaje constante en el sector. Asimismo, hicieron un llamado directo al alcalde del municipio Maneiro, Morel David Rodríguez, para que se tomen medidas drásticas que preserven la tranquilidad ciudadana y garanticen que la jurisdicción no pierda su estándar de seguridad.