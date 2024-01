Mau y Ricky estrenan el emocionante video de su nueva versión de “Vas a destrozarme”

El dúo Mau y Ricky ha lanzado su primer sencillo del año 2024. Después de generar expectación en las redes sociales, finalmente presentaron la versión en regional mexicano de su canción “Vas a destrozarme”, en colaboración con el cantante mexicano Edén Muñoz.

De esta manera, los hijos de Ricardo Montaner se suman a la tendencia del género musical regional mexicano, que ha impulsado éxitos como “Ella baila sola” de Eslabón Armado y Peso Pluma.

“Emocionados con esta versión de ‘Vas a destrozarme’ junto a nuestro hermano @edenmunozof”, expresó el dúo en su cuenta oficial en la red social X (antes conocida como Twitter).

“No puedo creer que ya salió”, agregó Mau posteriormente en sus historias de Instagram.

“Disfrútenlo como nosotros, que viva México”, manifestó Edén Muñoz en YouTube, quien es originario de Los Mochis, Sinaloa, en el noroeste de México.

La canción, recordemos, es de temática romántica y combina sonoridades urbanas. En la “versión Edén Muñoz”, se fusionan los elementos urbanos con la música norteña.

“No estoy sugiriendo que le hagas daño a nadie. Pero si no le terminas me vas a dar en la madre. Hazlo porque quieres, no porque yo diga. Pero si no le terminas, juro que vas a destrozarme, vas a destrozarme”, destaca el coro de la canción, cuya versión original fue lanzada en octubre de 2023.

El videoclip de “Vas a destrozarme (Versión Edén Muñoz)” fue dirigido por la venezolana Ada Odreman, reconocida por su trabajo con artistas como Cami, Danna Paola, Álvaro Soler, El Dandee, Neutro Shorty y Big Soto, entre otros.

Revueltos

En el video, se puede ver a los tres vocalistas, junto con la banda de Edén Muñoz, moviéndose a través de tres sets que incluyen estructuras como escaleras y andamios cubiertos con plástico. En otros ambientes, destaca un fondo blanco resaltado por el juego de luces.

El clip, presentado como la “versión oficial en vivo”, ha acumulado más de 22 mil visitas en sus primeras 11 horas en la plataforma YouTube.

Tras el lanzamiento, los seguidores de ambos artistas han mostrado su apoyo a esta inesperada colaboración.