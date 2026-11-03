La pensión que reciben miles de venezolanos a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, IVSS, se estaría quedando congelada porque la comisión bancaria supera el monto.

Pensión no se puede retirar porque la comisión bancaria la supera

Pensión no se puede retirar porque la comisión bancaria la supera

De acuerdo a lo que están reportando los pensionados, el depósito mensual de la pensión es de 133 bolívares, pero para retirarlo es necesario tener disponible 200 bolívares para la comisión. Es decir, el pensionado tendría que reunir al menos tres depósitos para luego retirar un mes, contando con que el valor del dólar está cercano a los 900 bolívares.

Esta situación fue advertida de manera pública la semana pasada, cuando diversas organizaciones de protección a los adultos mayores solicitaron a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) revisar el cobro de comisiones y mantenimiento en cuentas nómina del IVSS y la Administración Pública.

Beneficiarios reportaron saldos negativos que impiden el cobro completo de sus asignaciones, y el artículo 102 de la Lottt prohíbe el cobro de comisiones por mantenimiento de cuentas nómina a trabajadores, jubilados y pensionados.

Asimismo, respaldan su solicitud en la Resolución N.º 09338 de Sudeban, la cual exonera de tarifas a las tarjetas de débito asociadas a estas pensiones.

Ante esta situación, los afectados solicitan la suspensión inmediata de los cobros indebidos, el reintegro de los fondos descontados y la fiscalización del sector bancario.