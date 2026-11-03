EconomíaNacionalesPrincipales

Pensión no se puede retirar porque la comisión bancaria la supera

Ana Carolina Arias
Por Ana Carolina Arias
13 Vistas
2 Min Lectura
Pensión no se puede retirar porque la comisión bancaria la supera
Pensión no se puede retirar porque la comisión bancaria la supera

La pensión que reciben miles de venezolanos a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, IVSS, se estaría quedando congelada porque la comisión bancaria supera el monto.

Pensión no se puede retirar porque la comisión bancaria la supera
Pensión no se puede retirar porque la comisión bancaria la supera

Pensión no se puede retirar porque la comisión bancaria la supera

De acuerdo a lo que están reportando los pensionados, el depósito mensual de la pensión es de 133 bolívares, pero para retirarlo es necesario tener disponible 200 bolívares para la comisión. Es decir, el pensionado tendría que reunir al menos tres depósitos para luego retirar un mes, contando con que el valor del dólar está cercano a los 900 bolívares.

Esta situación fue advertida de manera pública la semana pasada, cuando diversas organizaciones de protección a los adultos mayores solicitaron a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) revisar el cobro de comisiones y mantenimiento en cuentas nómina del IVSS y la Administración Pública.

Beneficiarios reportaron saldos negativos que impiden el cobro completo de sus asignaciones, y el artículo 102 de la Lottt prohíbe el cobro de comisiones por mantenimiento de cuentas nómina a trabajadores, jubilados y pensionados.

Asimismo, respaldan su solicitud en la Resolución N.º 09338 de Sudeban, la cual exonera de tarifas a las tarjetas de débito asociadas a estas pensiones.

Ante esta situación, los afectados solicitan la suspensión inmediata de los cobros indebidos, el reintegro de los fondos descontados y la fiscalización del sector bancario.


¡No te pierdas de nada!
Síguenos en Telegram o únete a nuestro canal de WhatsApp
Bono Cuadrantes de Paz octubre 2026 de Bs. 79.650 para funcionarios de seguridad y prevención
Bono Cuadrantes de Paz Octubre 2026: ¿Qué pasó con el pago que no ha llegado al Sistema Patria?
Detienen en Florida a la expresentadora mexicana Inés Gómez Mont tras cinco años prófuga
Detienen en Florida a la expresentadora mexicana Inés Gómez Mont tras cinco años prófuga
Jesús de Miguel
Murió el delantero del Tenerife Jesús de Miguel tras fuerte choque contra el portero rival
Comparte este artículo
Foto del avatar
PorAna Carolina Arias
Jefe de Prensa: Periodista, licenciada en la UCAB, Venezuela. Maestría en Comunicación en la UCV. Componente Docente en Unimar. Secretaria General del Colegio de Periodistas del estado Nueva Esparta, Venezuela.

¡No Te Lo Pierdas!

Bonos Patria Noviembre 2026: ¿Quiénes cobran la primera semana?
Bonos Patria Noviembre 2026: ¿Quiénes cobran la primera semana?
Bonos Bonos Patria Economía Principales Venezuela
Estos son los bonos de la Plataforma Patria para este mes de noviembre
Estos son los bonos de la Plataforma Patria para este mes de noviembre
Bonos Bonos Patria Dólar BCV Economía Principales
Bono de Responsabilidad Profesional octubre 2026 de Bs. 155.000 para trabajadores de Educación, Salud y Seguridad.
Bono de Responsabilidad Profesional octubre 2026: Pagan Bs. 155.000 por el Sistema Patria
Bonos Economía Principales
Familia venezolana es hallada muerta en Argentina: Investigaciones apuntan al padre como sospechoso
Familia venezolana es hallada muerta en Argentina: Investigaciones apuntan al padre como sospechoso
Principales Internacionales
Fallas eléctricas obligan a colegios privados de Nueva Esparta a modificar su dinámica diaria
Fallas eléctricas obligan a colegios privados de Nueva Esparta a modificar su dinámica diaria
Regionales Nueva Esparta Principales
Polimariño detiene a sujeto por hurtar cableado en la 4 de Mayo
Polimariño detiene a sujeto por hurtar cableado en la 4 de Mayo
Regionales Nueva Esparta Principales
Dólar BCV hoy 3 de noviembre de 2026 con tasa oficial de Bs. 891,10 por dólar.
Dólar BCV hoy 3 de noviembre 2026: Tasa oficial cierra en Bs. 891,10
Economía Dólar BCV Principales Venezuela
Zulia: Detienen a dos sujetos acusados de presuntos abusos sexuales contra menores
Zulia: Detienen a dos sujetos acusados de presuntos abusos sexuales contra menores
Nacionales

Anunciantes

Las tres preguntas de Tolstói para María Corina Machado Por Braulio Jatar Alonso
Publirreportaje Política y Opinión
Colegio Pablo Romero Millán celebra el Halloween Rock Fest
Colegio Pablo Romero Millán celebra el Halloween Rock Fest
Nueva Esparta Principales Publirreportaje Regionales
Colegio PRM destaca en Festival de Gestión de Riesgo
Colegio PRM destaca en Festival de Gestión de Riesgo
Regionales Nueva Esparta Principales Publirreportaje
Colegio Pablo Romero Millán celebra la Educación Inicial
Colegio Pablo Romero Millán celebra la Educación Inicial
Regionales Nueva Esparta Principales Publirreportaje

También podría gustarte