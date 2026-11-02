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Familia venezolana es hallada muerta en Argentina: Investigaciones apuntan al padre como sospechoso

Betania Boadas
Por Betania Boadas
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Familia venezolana es hallada muerta en Argentina: Investigaciones apuntan al padre como sospechoso
Familia venezolana es hallada muerta en Argentina: Investigaciones apuntan al padre como sospechoso

Las autoridades hallaron muertos este viernes a cinco integrantes de una familia en el barrio Mariano Acosta, ubicado en el barrio bonaerense de Merlo.

Familia venezolana es hallada muerta en Argentina: Investigaciones apuntan al padre como sospechoso
Familia venezolana es hallada muerta en Argentina: Investigaciones apuntan al padre como sospechoso

Familia venezolana es hallada muerta en Argentina: Investigaciones apuntan al padre como sospechoso

Evelyn Carolina Rivero Mejías, de 41 años, su pareja Soihit Meza Mahatma Eyvind, de 44, y sus tres hijos menores de edad, Dan Velkan, de 14 años, Alan Nehru, de 12, y Nicole Valentina, de 10, perdieron la vida en el inmueble de la calle Mercedes al 2400, lugar al que se habían mudado hace poco más de tres meses.

Compañeros de trabajo de la mujer alertaron al 911 al no obtener respuesta a sus llamadas. Al llegar a la vivienda, los efectivos policiales saltaron la reja de entrada ante la ausencia de respuesta aunque en el exterior estaban los vehículos de la pareja estacionados.

Luego del hallazgo, varios vecinos declararon escuchar detonaciones durante la madrugada del jueves, aunque no hicieron la denuncia en su momento.

Fuentes oficiales confirmaron que los cuerpos de la mujer y sus tres hijos registraban dos disparos en la cabeza, mientras que el hombre presentaba un impacto de bala en la misma zona. El arma utilizada, una pistola calibre 9 milímetros, estaba ubicada entre las piernas del sujeto. Todos los fallecidos se encontraban en una misma habitación.

Adriana Suárez Corripio, fiscal a cargo de la UFI N°8 de Morón, asumió la conducción del caso. Los investigadores descartaron la presencia de terceras personas en el lugar, por lo que la principal hipótesis apunta a un cuádruple homicidio seguido de suicidio. La fiscalía ordenó hacer las autopsias para determinar las causas exactas de los decesos.

El grupo familiar emigró desde Venezuela en 2016 y residió en Marcos Paz antes de fijar su residencia en Merlo.

Las publicaciones del hombre

El señalado como responsable difundió en su cuenta de Facebook imágenes y videos donde aparecía con armas de fuego y en prácticas de tiro, con registros de los días 4 y 6 de octubre, según difundió La Nación.

El armamento exhibido en el material digital coincide con una pistola Sarsilmaz SAR 9, modelo idéntico al encontrado en la escena. En una de sus publicaciones, el individuo respondió a un contacto: “Gracias amigo, hay que practicar y siempre estar preparado”.

En 2017, el hombre escribió en un grupo de venezolanos en la Argentina para aconsejar a un usuario sobre su traslado desde Caracas: “Me vine con 300 dólares. Hace un año me metí en el hostal más barato, en una habitación compartida con cinco personas más, pedí una caja medio grande y la llene de pasta, salsa, arroz galletas de soda y mermelada. El hostal me daba el desayuno y yo después cenaba galleta y almorzaba pasta o arroz y completaba con un huevo frito. Moraleja: véngase con esa plata sin miedo. Yo ya tengo a toda mi familia acá, mi esposa y mis tres hijos, no dejes que te digan que no se puede”.


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Betenia Boadas - Periodista RC
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