Estos son los bonos de la Plataforma Patria para este mes de noviembre.
Para este noviembre de 2026, la Plataforma Patria ha comenzado a anunciar y desplegar los primeros bonos y subsidios del mes.
- Bono Único Familiar: Este subsidio está dirigido a los jefes de hogar registrados en el sistema. Presenta un monto proyectado o ajustado que supera los 13.343,55 bolívares, el cual es calculado según la tasa oficial del BCV. Su asignación se distribuye de forma progresiva durante la primera semana del mes.
- Bono de Corresponsabilidad y Formación: Esta bonificación está asignada a sectores específicos de la administración pública y nómina especial. Los montos varían según el organismo al que pertenezca el trabajador, y algunos reportes iniciales del mes ubican pagos especiales por encima de los 172.000,00 bolívares (aproximadamente $193 USD).
Estos son los bonos de la Plataforma Patria para este mes de noviembre
- Misión 100% Amor Mayor y Pensionados: Consiste en subsidios dirigidos directamente a los adultos mayores y pensionados. Los montos correspondientes a este sector se actualizan de manera directa.