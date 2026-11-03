Estos son los bonos de la Plataforma Patria para este mes de noviembre.

Para este noviembre de 2026, la Plataforma Patria ha comenzado a anunciar y desplegar los primeros bonos y subsidios del mes.

Bono de Corresponsabilidad y Formación: Esta bonificación está asignada a sectores específicos de la administración pública y nómina especial. Los montos varían según el organismo al que pertenezca el trabajador, y algunos reportes iniciales del mes ubican pagos especiales por encima de los 172.000,00 bolívares (aproximadamente $193 USD).

Estos son los bonos de la Plataforma Patria para este mes de noviembre

Misión 100% Amor Mayor y Pensionados: Consiste en subsidios dirigidos directamente a los adultos mayores y pensionados. Los montos correspondientes a este sector se actualizan de manera directa.