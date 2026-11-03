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Estos son los bonos de la Plataforma Patria para este mes de noviembre

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
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Estos son los bonos de la Plataforma Patria para este mes de noviembre
Estos son los bonos de la Plataforma Patria para este mes de noviembre

Estos son los bonos de la Plataforma Patria para este mes de noviembre.

Para este noviembre de 2026, la Plataforma Patria ha comenzado a anunciar y desplegar los primeros bonos y subsidios del mes.

  • Bono de Corresponsabilidad y Formación: Esta bonificación está asignada a sectores específicos de la administración pública y nómina especial. Los montos varían según el organismo al que pertenezca el trabajador, y algunos reportes iniciales del mes ubican pagos especiales por encima de los 172.000,00 bolívares (aproximadamente $193 USD).

Estos son los bonos de la Plataforma Patria para este mes de noviembre

  • Misión 100% Amor Mayor y Pensionados: Consiste en subsidios dirigidos directamente a los adultos mayores y pensionados. Los montos correspondientes a este sector se actualizan de manera directa.

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Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

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