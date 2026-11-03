El Bono Cuadrantes de Paz octubre 2026 comenzó a pagarse el viernes 30 de octubre a través de la Plataforma Patria. Sin embargo, algunos funcionarios de los organismos de seguridad ciudadana y prevención todavía esperan que la asignación aparezca en sus monederos digitales.

Pago del Bono Cuadrantes de Paz de octubre 2026 a través del Sistema Patria para funcionarios de seguridad ciudadana y prevención.

El beneficio fue anunciado con un monto de Bs. 79.650,00, equivalente aproximadamente a US$ 89,53 según la tasa de cambio utilizada en la información difundida.

De acuerdo con los reportes publicados por Banca y Negocios y Diario Primicia, el pago está dirigido a funcionarios que trabajan en los organismos de seguridad y prevención del país.

La asignación de octubre representa un incremento de 24,21% en bolívares respecto al monto de septiembre, cuando el beneficio se ubicó en Bs. 64.125.

Ante las dudas de los usuarios que todavía no han recibido el depósito, es importante revisar el Monedero Patria y verificar si la asignación aparece disponible.

¿Por qué no llega el Bono Cuadrantes de Paz Octubre 2026?

Aunque el inicio del pago fue anunciado para el viernes 30 de octubre, esto no significa necesariamente que todos los funcionarios hayan recibido el beneficio al mismo tiempo.

Si todavía no aparece el Bono Cuadrantes de Paz en tu cuenta, pueden existir diferentes situaciones que debas verificar.

Bono Cuadrantes de Paz Octubre 2026

1. El pago todavía no aparece en tu Monedero Patria

El anuncio del inicio de la entrega confirma que comenzó la asignación del beneficio, pero no permite asegurar que todos los funcionarios hayan recibido el depósito.

Por esta razón, quienes todavía no visualizan el monto deben consultar sus movimientos y revisar si existe alguna notificación pendiente.

Importante: No hay información oficial confirmada que permita establecer una fecha exacta para completar todos los pagos pendientes.

2. Verifica que perteneces al organismo beneficiario

El Bono Cuadrantes de Paz está dirigido a funcionarios de los organismos de seguridad ciudadana y prevención.

Entre los trabajadores que pueden estar incluidos se encuentran funcionarios policiales, bomberos y personal de organismos de prevención, siempre que formen parte de las nóminas correspondientes.

La asignación depende de la incorporación del beneficiario en los registros institucionales.

3. Revisa tus notificaciones del Sistema Patria

Los beneficiarios deben permanecer atentos a los mensajes relacionados con la asignación.

También pueden consultar los movimientos de su Monedero Patria para verificar si el beneficio aparece acreditado.

La ausencia de un mensaje no permite confirmar por sí sola que el funcionario haya sido excluido del pago.

4. Consulta con Recursos Humanos de tu institución

Si el bono todavía no aparece después de revisar la plataforma, una alternativa es consultar con la oficina de Recursos Humanos o el departamento encargado de la nómina del organismo.

Esta dependencia puede orientar al trabajador sobre su inclusión en los registros y sobre cualquier información institucional disponible relacionada con el pago.

No existe información confirmada que permita atribuir todos los retrasos a una falla general de la Plataforma Patria.

¿Cuál es el monto del Bono Cuadrantes de Paz de octubre?

El monto informado para octubre de 2026 es de Bs. 79.650,00.

BONO CUADRANTES DE PAZ Bs. 79.650,00 Asignación correspondiente a octubre de 2026 Equivalente informado US$ 89,53 Pago anunciado 30 de octubre Monto de septiembre Bs. 64.125 Aumento en bolívares 24,21%

El monto fue difundido por el Canal Patria Digital

¿Cómo consultar si llegó el Bono Cuadrantes de Paz?

Los funcionarios pueden verificar la asignación siguiendo estos pasos:

Ingresar al portal oficial del Sistema Patria: https://www.patria.org.ve/ Acceder con el número de cédula y contraseña. Seleccionar la sección Monedero. Consultar los movimientos y las asignaciones recibidas. Verificar si aparece el Bono Cuadrantes de Paz correspondiente a octubre. Revisar las notificaciones relacionadas con el beneficio.

Si el monto aparece acreditado, el beneficiario podrá consultar las opciones disponibles para transferir los fondos a su cuenta bancaria.

¿Cómo retirar el dinero del Bono Cuadrantes de Paz?

Una vez que el beneficio esté disponible en el Monedero Patria, el funcionario puede consultar las opciones habilitadas para movilizar los fondos.

El procedimiento habitual es:

Ingresar al Sistema Patria.

Seleccionar la sección Monedero.

Ubicar la opción de retiro de fondos.

Seleccionar la cuenta bancaria registrada.

Indicar el monto que desea transferir.

Revisar y confirmar la operación.

La disponibilidad de estas opciones depende de las funcionalidades activas en la cuenta del beneficiario.

Sistema Patria 2026

Bono Cuadrantes de Paz octubre 2026: ¿qué hacer si sigue sin aparecer?

Los funcionarios que todavía esperan el pago deben verificar sus movimientos en la plataforma y consultar con el organismo al que pertenecen.

Es importante evitar asumir que existe una fecha de pago pendiente confirmada para todos los trabajadores, ya que hasta el momento no se dispone de un cronograma oficial que detalle cuándo se completarán las asignaciones restantes.

Reporte Confidencial continuará informando sobre el Bono Cuadrantes de Paz, los pagos del Sistema Patria y las novedades relacionadas con los beneficios para trabajadores públicos en Venezuela.