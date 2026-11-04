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Inicia el pago del bono «Corresponsabilidad y Formación» por un monto de 160.124 bolívares

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
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Inicia el pago del bono "Corresponsabilidad y Formación" por un monto de 160.124 bolívares
Inicia el pago del bono "Corresponsabilidad y Formación" por un monto de 160.124 bolívares

Inicia el pago del bono «Corresponsabilidad y Formación» por un monto de 160.124 bolívares.

El Ejecutivo Nacional inició este sábado el pago del bono de “Corresponsabilidad y Formación”, correspondiente a octubre para trabajadores de la administración pública inscritos en nómina especial.

Inicia el pago del bono «Corresponsabilidad y Formación» por un monto de 160.124 bolívares

El beneficio fue acreditado a través de la Plataforma Patria por un monto de 160.124 bolívares, equivalente a 180 dólares según la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV), informó la plataforma a través de sus redes sociales.

El monto del bono varía según el organismo público en el cual laboran los beneficiarios.


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Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

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