Inicia el pago del bono «Corresponsabilidad y Formación» por un monto de 160.124 bolívares.

El Ejecutivo Nacional inició este sábado el pago del bono de “Corresponsabilidad y Formación”, correspondiente a octubre para trabajadores de la administración pública inscritos en nómina especial.

Inicia el pago del bono «Corresponsabilidad y Formación» por un monto de 160.124 bolívares

El beneficio fue acreditado a través de la Plataforma Patria por un monto de 160.124 bolívares, equivalente a 180 dólares según la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV), informó la plataforma a través de sus redes sociales.



El monto del bono varía según el organismo público en el cual laboran los beneficiarios.