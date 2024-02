Desde su compromiso serio con el campeón Travis Kelce

La reconocida cantante Taylor Swift ha acumulado más de 15 años de carrera musical y ha lanzado más de 200 canciones a lo largo de su trayectoria. Sin embargo, es común que muchos la asocien con aquella etapa en la que sus letras estaban inspiradas en sus exparejas. ¿Cuántos hombres han sido parte de la vida amorosa de esta talentosa artista?

Joe Jonas

El primer nombre en esta lista es el del cantante Joe Jonas, integrante de la banda de pop rock Jonas Brothers. Swift y Jonas tuvieron un breve romance durante el verano de 2008, el cual terminó de manera abrupta con una llamada telefónica de tan solo 25 segundos, un episodio que todavía es recordado por los fanáticos. Se dice que canciones como “Last Kiss”, “Better Than Revenge” y “Forever & Always” fueron inspiradas en esta relación.





Taylor Lautner

En diciembre de 2009, Swift tuvo un breve romance con el actor de “Twilight”, Taylor Lautner, que duró poco tiempo. Se rumorea que la canción “Back to December” está dedicada a este joven actor.





John Mayer

Otro nombre destacado en la lista de exparejas de Swift es el del cantante John Mayer. A pesar de la diferencia de edad de 13 años entre ambos, mantuvieron una relación desde finales de 2009 hasta principios de 2010. La canción “Dear John” fue escrita por Swift en referencia a esta relación.





Jake Gyllenhaal

El actor Jake Gyllenhaal fue otra de las parejas de Swift, con quien tuvo un romance desde octubre de 2010 hasta principios de 2011. Se dice que canciones como “We Are Never Getting Back Together” y “All Too Well” fueron inspiradas en esta relación.





Conor Kennedy

Conor Kennedy, nieto de Robert Fitzgerald Kennedy, mantuvo una relación con Swift durante el verano de 2012. Se especula que la canción “Begin Again” fue escrita sobre este romance.





Harry Styles

El exintegrante de One Direction, Harry Styles, tuvo un romance con Swift entre octubre de 2012 y enero de 2013. Canciones como “Out of the Woods”, “Style” y “All You Had to Do Was Stay” fueron inspiradas en esta relación.





Calvin Harris

Otro nombre importante en la lista de exparejas de Swift es el del DJ Calvin Harris, con quien mantuvo una relación de 15 meses entre 2015 y 2016.





Tom Hiddleston

El actor Tom Hiddleston fue otra de las exparejas de Swift, con quien tuvo un romance durante el verano de 2016. Se dice que la canción “Getaway Car” de su álbum “Reputation” está inspirada en esta relación.





Joe Alwyn

Joe Alwyn, actor y pareja actual de Taylor Swift, ha sido una presencia constante en la vida de la cantautora desde 2016. Sin embargo, en abril de 2023 se anunció su ruptura, atribuida a problemas relacionados con la fama de Swift.





Travis Kelce

El deportista Travis Kelce es la actual pareja de Taylor Swift desde septiembre de 2023. A pesar de su felicidad pública, muchos se preguntan si será la última relación de la artista, ya que hay rumores de una posible boda entre la pareja.