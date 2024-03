Haití declara estado de emergencia tras el asalto de bandas armadas a una cárcel y la fuga de cientos de presos.

El gobierno de Haití declara estado de emergencia en Puerto Príncipe tras fuga masiva de presos

El gobierno de Haití ha decretado el estado de emergencia por 72 horas en Puerto Príncipe y sus alrededores, luego de que bandas armadas irrumpieron en la principal cárcel del país, facilitando la fuga de centenares de reclusos. La medida incluye la imposición de un toque de queda nocturno hasta el miércoles.

La noche del sábado, escaparon de la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe la mayor parte de los aproximadamente 3.800 hombres detenidos allí. La violencia en Haití ha empeorado en los últimos años, con pandillas que buscan derrocar al primer ministro Ariel Henry controlando el 80% de Puerto Príncipe.

Construida para albergar a unos 700 detenidos, la cárcel tenía unos 3.687 presos en febrero pasado, según la ONG Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH). Los sindicatos policiales habían solicitado ayuda a los militares para reforzar la seguridad de la prisión y evitar la fuga de los detenidos, muchos de los cuales son considerados de alto perfil.

Los grupos armados lograron irrumpir en la cárcel la noche del sábado, con los policías destinados a la seguridad abandonando sus puestos. Hasta el domingo en la mañana, no se había observado presencia policial en la instalación, con reportes de cuerpos tirados en las afueras del centro.

El ex oficial de policía Jimmy Cherizier, conocido como Jimmy “Barbecue”, líder de una de las principales bandas armadas del país, ha convocado a los distintos grupos armados a unirse para derrocar al primer ministro Ariel Henry. La violencia se intensificó tras el viaje del primer ministro a Nairobi para discutir el envío de una fuerza de seguridad multinacional liderada por Kenia.

En enero, la ONU informó que más de 8.400 personas fueron víctimas de la violencia de las pandillas en Haití el año pasado, incluyendo asesinatos, heridos y secuestros, cifras que duplicaron las registradas en 2022.

Presos que se quedan voluntariamente

Aunque las rejas estaban abiertas y la cárcel carecía de vigilancia, no todos los detenidos optaron por escapar. Algunos prefirieron quedarse dentro de la prisión por considerar que estarían más seguros allí que en las calles.

Un trabajador penitenciario voluntario informó que 99 prisioneros, incluidos ex soldados colombianos encarcelados por el asesinato del presidente Jovenel Moïse, decidieron permanecer en sus celdas por temor a morir en el fuego cruzado.

Desde el asesinato de Moïse en 2021, la violencia ha sido generalizada en Haití. El fallecido mandatario no ha sido reemplazado y no se han celebrado elecciones desde 2016. Según un acuerdo tras la muerte de Moïse, se esperaba que se celebraran elecciones para elegir nuevas autoridades y que Henry dimitiera el 7 de febrero, lo cual no ocurrió.