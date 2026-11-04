Trump acepta los resultados y espera llegar a acuerdos con los demócratas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este martes en una entrevista con The New York Times que acepta la victoria demócrata en las elecciones de medio mandato y aseguró que está dispuesto a «trabajar» con la nueva mayoría del Congreso.

El mandatario aseguró que está «totalmente dispuesto a aceptar esos resultados» y mostró disposición a dialogar:

«Esperamos poder trabajar con ellos. Probablemente lleguemos a algún acuerdo», dijo.

Previamente, se deslindó de la derrota en un mensaje en la plataforma Truth Social en el que dijo que los republicanos perdieron porque su nombre no figuraba en la papeleta.

«No me presenté a las elecciones y, de haberlo hecho, ¡habríamos ganado por una aplastante mayoría! Gracias por su atención a este asunto», dijo.

Trump acepta los resultados y espera llegar a acuerdos con los demócratas

Durante toda la campaña el presidente planteó a los votantes estas elecciones legislativas como un plebiscito hacia su figura, afirmando en numerosas ocasiones que actuaran como si su nombre estuviera en las papeletas.

Según las proyecciones de los medios, los demócratas arrebataron a los republicanos la Cámara de Representantes y el Senado con victorias clave en estados como Texas, Ohio, Carolina del Norte y Carolina del Sur.

El mandatario republicano, que en 2020 no aceptó su derrota electoral, dijo antes de las elecciones que aceptaría los resultados solo si los comicios eran «limpios».

El presidente reparte responsabilidades

Asimismo, Trump culpabilizó al gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, por su derrota en las elecciones de medio mandato y le acusó de haberse convertido en un «republicano solo de nombre» en los últimos seis meses.

Abbott volvió a su «fórmula original» y «eso no fue muy bueno», dijo Trump en un mensaje en su plataforma Truth Social tras conocerse la victoria de la demócrata Gina Hinojosa con una amplia ventaja con respecto a su rival republicano.

En un mensaje posterior por la misma vía, el presidente dijo que se convertiría en un experto en política «tanto para bien como para mal sobre las razones» por las que los distintos candidatos en las elecciones legislativas «ganaron o perdieron».

Además, también posteó una imagen de su tradicional gorra roja, pero esta vez con la palabra «veto» escrita en mayúsculas de color blanco y en referencia a su voluntad por dificultar la labor del poder legislativo.