Integrantes de la Asociación Civil de Jubilados de la Industria Petrolera, Petroquímica y Carbonífera Nacional (AJIP) en el estado Nueva Esparta protagonizaron una protesta pacífica a las puertas de las oficinas administrativas de PDVSA, ubicadas en la avenida Terranova de Porlamar.

Jubilados petroleros protestan en Porlamar por salud y pensión

Jubilados petroleros protestan en Porlamar por salud y pensión

La manifestación tuvo como objetivo visibilizar la precaria situación asistencial y económica que atraviesan los extitulares, sobrevivientes y familiares de la corporación estatal, exigiendo la restitución de la atención médica primaria y el pago oportuno del fondo de pensiones.

El dirigente regional de AJIP, Julián Vivas, denunció que el sistema de reembolsos por gastos médicos y medicinas se encuentra paralizado desde hace un año.

«Hay compañeros que tienen facturas acumuladas desde el mes de noviembre y la devaluación nos pulveriza el dinero. Requerimos que el área de salud se aboque de inmediato a liquidar los reembolsos, porque los jubilados sufren a diario para poder comprar sus tratamientos de enfermedades crónicas», aseveró Vivas.

Auditoría al fondo de pensiones y descuentos irregulares

Asimismo, los manifestantes rechazaron las deducciones continuas aplicadas a los haberes de la nómina de jubilados desde la creación del plan de fondos de ahorro, recordando a la junta directiva de la petrolera que dichos recursos son capital propio acumulado por los trabajadores durante sus años de servicio.

La representación gremial solicitó formalmente una auditoría y revisión exhaustiva del padrón de pensionados en Nueva Esparta, a fin de depurar las listas y evitar que personas ajenas al sector devenguen asignaciones de forma irregular.

En el pliego de peticiones, exigieron además la inclusión prioritaria en los beneficios de salud a los extravajadores calificados como vitalicios, así como a los hijos con discapacidad de los jubilados fallecidos.

Proponen terreno en Guatamare para centro de salud insular

La protesta puso en evidencia la indefensión asistencial del gremio en la entidad insular, toda vez que Nueva Esparta no cuenta con una clínica industrial en funcionamiento para atender las emergencias del personal petrolero.

Ante esta falla estructural, la directiva de AJIP propuso la entrega en comodato de un terreno ubicado en la zona de Guatamare para la construcción de un centro médico asistencial de atención mixta, el cual permitiría descongestionar la red pública y beneficiar tanto al personal de PDVSA como a la comunidad margariteña en general.