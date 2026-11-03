DeportesPrincipales

Murió el delantero del Tenerife Jesús de Miguel tras fuerte choque contra el portero rival

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
4 Vistas
5 Min Lectura
Jesús de Miguel
Jesús de Miguel

Murió el delantero del Tenerife Jesús de Miguel tras fuerte choque contra el portero rival.

El delantero del Tenerife Jesús de Miguel, de 30 años, murió este martes tras el golpe que sufrió con un contrario el lunes en un partido de la Segunda División española contra el Andorra.

«Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento» de De Miguel, ingresado de urgencia el lunes tras chocar con el portero del Andorra, Jesús Owono.

El golpe que acabó con De Miguel en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria de Tenerife se produjo en los últimos minutos del encuentro entre el Tenerife y el Andorra.

De Miguel se disponía a controlar un balón en el centro del campo cuando Owono salió a intentar despejar la pelota, arrollando al delantero rival en una imagen que dejó en silencio al estadio Heliodoro Rodríguez López.

Murió el delantero del Tenerife Jesús de Miguel tras fuerte choque contra el portero rival

El árbitro reflejó en el acta que Owono, al que expulsó, había impactado con la pierna en alto en De Miguel.

El jugador del Tenerife quedó tendido en el suelo, donde fue atendido por las asistencias.

Según la prensa española, el futbolista sufrió una parada cardiorrespiratoria tras el golpe, de la que pudo ser reanimado.

El árbitro suspendió el encuentro y De Miguel fue evacuado en ambulancia al hospital, donde quedó ingresado.

Empeoramiento 

En un principio, se había informado de que se encontraba «estable dentro de la gravedad», aunque otro comunicado a última hora de la madrugada del martes apuntaba a que había «empeorado neurológicamente».

«No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza», expresó el Tenerife en su comunicado, difundido en redes sociales sobre una foto del jugador en blanco y negro.

«Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace», añadió el club canario.

«La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos», concluye la nota del conjunto tinerfeño.

Mensajes de pésame 

De Miguel llevaba algo más de una temporada en el Tenerife, al que había llegado en el verano de 2025 procedente del Castellón.

Nada más conocerse la noticia de su fallecimiento, los mensajes de pésame se han sucedido, empezando por el Andorra.

«Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife», afirmó el club andorrano en un mensaje en sus redes sociales.

«Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz Jesús», escribió en la red X el exfutbolista Gerard Piqué, máximo accionista del Andorra.

Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y varios otros clubes se han unido al luto por el fallecimiento del jugador del Tenerife.

La Federación Española ha aplazado los partidos de Copa del Rey y de Copa de la Reina que debían celebrarse este martes como señal de respeto.

«La gran familia del fútbol español permanece unida en el dolor por esta triste pérdida y traslada todo su cariño y apoyo a los familiares, amigos y seres queridos de Jesús de Miguel», afirmó la RFEF en un comunicado.

Las muestras de condolencias también han llegado desde otros ámbitos de la sociedad y política españolas.

«Mi más sentido pésame a familia y allegados y un fuerte abrazo al club, jugadores, equipo técnico, directiva y afición en estos duros momentos. Compartimos su dolor», escribió la ministra de Deportes, Milagros Tolón


¡No te pierdas de nada!
Síguenos en Telegram o únete a nuestro canal de WhatsApp
Bono Cuadrantes de Paz octubre 2026 de Bs. 79.650 para funcionarios de seguridad y prevención
Bono Cuadrantes de Paz Octubre 2026: ¿Qué pasó con el pago que no ha llegado al Sistema Patria?
Detienen en Florida a la expresentadora mexicana Inés Gómez Mont tras cinco años prófuga
Detienen en Florida a la expresentadora mexicana Inés Gómez Mont tras cinco años prófuga
Un sismo de magnitud 5,6 sacude durante la madrugada a Colombia
Un sismo de magnitud 5,6 sacude durante la madrugada a Colombia
Comparte este artículo
Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

¡No Te Lo Pierdas!

Bonos Patria Noviembre 2026: ¿Quiénes cobran la primera semana?
Bonos Patria Noviembre 2026: ¿Quiénes cobran la primera semana?
Bonos Bonos Patria Economía Principales Venezuela
Estos son los bonos de la Plataforma Patria para este mes de noviembre
Estos son los bonos de la Plataforma Patria para este mes de noviembre
Bonos Bonos Patria Dólar BCV Economía Principales
Bono de Responsabilidad Profesional octubre 2026 de Bs. 155.000 para trabajadores de Educación, Salud y Seguridad.
Bono de Responsabilidad Profesional octubre 2026: Pagan Bs. 155.000 por el Sistema Patria
Bonos Economía Principales
Pensión no se puede retirar porque la comisión bancaria la supera
Pensión no se puede retirar porque la comisión bancaria la supera
Economía Nacionales Principales
Familia venezolana es hallada muerta en Argentina: Investigaciones apuntan al padre como sospechoso
Familia venezolana es hallada muerta en Argentina: Investigaciones apuntan al padre como sospechoso
Principales Internacionales
Fallas eléctricas obligan a colegios privados de Nueva Esparta a modificar su dinámica diaria
Fallas eléctricas obligan a colegios privados de Nueva Esparta a modificar su dinámica diaria
Regionales Nueva Esparta Principales
Polimariño detiene a sujeto por hurtar cableado en la 4 de Mayo
Polimariño detiene a sujeto por hurtar cableado en la 4 de Mayo
Regionales Nueva Esparta Principales
Dólar BCV hoy 3 de noviembre de 2026 con tasa oficial de Bs. 891,10 por dólar.
Dólar BCV hoy 3 de noviembre 2026: Tasa oficial cierra en Bs. 891,10
Economía Dólar BCV Principales Venezuela

Anunciantes

Las tres preguntas de Tolstói para María Corina Machado Por Braulio Jatar Alonso
Publirreportaje Política y Opinión
Colegio Pablo Romero Millán celebra el Halloween Rock Fest
Colegio Pablo Romero Millán celebra el Halloween Rock Fest
Nueva Esparta Principales Publirreportaje Regionales
Colegio PRM destaca en Festival de Gestión de Riesgo
Colegio PRM destaca en Festival de Gestión de Riesgo
Regionales Nueva Esparta Principales Publirreportaje
Colegio Pablo Romero Millán celebra la Educación Inicial
Colegio Pablo Romero Millán celebra la Educación Inicial
Regionales Nueva Esparta Principales Publirreportaje

También podría gustarte