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Gina Hinojosa se convierte en la primera gobernadora latina de Texas

Betania Boadas
Por Betania Boadas
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Gina Hinojosa se convierte en la primera gobernadora latina de Texas
Gina Hinojosa se convierte en la primera gobernadora latina de Texas

En un sorpresivo giro político que redefine el panorama electoral de USA, Gina Hinojosa se convirtió en la primera mujer latina elegida como gobernadora de Texas. Con su victoria sobre el republicano Greg Abbott, quien buscaba su cuarto mandato consecutivo desde 2015, la abogada demócrata puso fin a más de 30 años de dominio conservador en el estado.

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Gina Hinojosa se convierte en la primera gobernadora latina de Texas
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El triunfo de Hinojosa representa un notable viraje en un territorio que Donald Trump conquistó en 2024 por un amplio margen de 13,6 puntos porcentuales frente a Kamala Harris, impulsado en gran medida por el voto hispano. Asimismo, quiebra la racha invicta que el Partido Republicano mantenía en la gobernación texana desde 1995.

De una campaña sin favoritos a una victoria histórica

Hinojosa, de 52 años y representante estatal por Austin, inició su aspiración a la gobernación enfrentando pocas expectativas iniciales. Abbott contaba con una sólida maquinaria política y una sustancial ventaja en financiamiento, en un escenario donde incluso sectores del propio Partido Demócrata veían reducidas posibilidades de éxito.

Sin embargo, la candidata estructuró una estrategia de base enfocada en el contacto directo con la ciudadanía. Originaria de Brownsville, en el Valle del Río Grande —e hija del dirigente demócrata Gilberto Hinojosa—, la gobernadora electa utilizó sus raíces locales para conectar con una región clave donde el voto latino había respaldado masivamente al Partido Republicano en los comicios anteriores.

La educación pública como eje de la contienda

Antes de integrar la legislatura estatal, Hinojosa presidió la junta escolar de Austin. Durante la contienda, convirtió la defensa y el financiamiento de las escuelas públicas en la piedra angular de su plataforma.

Esa bandera le permitió captar el respaldo de votantes diversos, incluyendo sectores conservadores. Según analistas políticos, el enfoque en la educación facilitó una conexión directa con madres de familia de tendencia «MAGA» preocupadas por el sistema escolar, apoyo al que sumó el de comunidades latinas, jóvenes y afrocubanas.

Junto al ámbito educativo, Hinojosa orientó su propuesta hacia el alivio del costo de vida, la ampliación del acceso a los servicios de salud y el impacto de la expansión de los centros de datos en la entidad.

«Agradecida con Texas»

Tras conocerse las proyecciones de su victoria, la gobernadora electa se dirigió a sus simpatizantes desde Austin, expresando sentirse «humilde y agradecida» ante el respaldo recibido, atribuyendo el resultado a la fuerza de la comunidad texana.

Con información de CNN.


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Betenia Boadas - Periodista RC
PorBetania Boadas
Redactora y Jefa de Contenido de Reporte Confidencial Taller de Auditoria Interna | Informática | Posicionamiento SEO WordPress Noticias | Bonos | Sistema Patria

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