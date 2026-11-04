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BCV | Dólar se cotiza en Bs. 893,21 y el euro en Bs. 999,76

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
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BCV | Dólar se cotiza en Bs. 893,21 y el euro en Bs. 999,76
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BCV | Dólar se cotiza en Bs. 893,21 y el euro en Bs. 999,76.

BCV | Dólar se cotiza en Bs. 893,21 y el euro en Bs. 999,76
BCV | Dólar se cotiza en Bs. 893,21 y el euro en Bs. 999,76

Las mesas de cambio que operan en el país cotizan el valor del dólar para este miércoles 04 de noviembre de 2026 en Bs. 893,21 mientras que el euro se estima en Bs. 999,76 de acuerdo a la información publicada en la página web del Banco Central de Venezuela (BCV).

Asimismo, el BCV fijó el valor de las otras divisas de la siguiente manera: el yuan en Bs. 133,92 la lira turca en Bs. 17,86 y el rublo en Bs. 10,97.

Vale destacar que el tipo de cambio publicado es el promedio ponderado de las operaciones de las instituciones bancarias del país, al cierre de la jornada del día martes 03 de noviembre de 2026.


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Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

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