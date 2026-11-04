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Una pareja de venezolanos falleció en Brasil tras ser atropellada: El conductor fue detenido

Betania Boadas
Por Betania Boadas
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Una pareja de venezolanos falleció en Brasil tras ser atropellada: el conductor fue detenido
Una pareja de venezolanos falleció en Brasil tras ser atropellada: el conductor fue detenido

Una pareja de venezolanos falleció en Brasil luego de ser atropellada por un conductor en presunto estado de ebriedad que perdió el control de su vehículo al intentar ejecutar una maniobra conocida como «donut».

Una pareja de venezolanos falleció en Brasil tras ser atropellada: el conductor fue detenido
Una pareja de venezolanos falleció en Brasil tras ser atropellada: El conductor fue detenido

Una pareja de venezolanos falleció en Brasil tras ser atropellada: El conductor fue detenido

El hecho se registró el pasado 31 de octubre en el municipio Francisco Alves, al noroeste de
Paraná, cuando las víctimas se encontraban sentadas en sillas en la acera al momento del impacto, de acuerdo con medios locales.

Los venezolanos fueron identificados como Mirialbis Aleisber Obdulio Yanes, de 39 años, y Deibis Francisco Guzmán Salazar, de 43. En el acto, otra mujer de 23 años y un bebé de un año también fueron atropellados.

Aunque los cuatro involucrados fueron rescatados por equipos del Servicio Móvil de Emergencias (SAMU), la pareja de connacionales no sobrevivió a las heridas y falleció.

El medio brasileño G1 indicó que el conductor fue identificado como Ualisson Renan Almeida, de 31 años, y fue arrestado en el acto. El informe policial lo cataloga como lesiones corporales agravadas.

Según la Policía Militar, el conductor circulaba a gran velocidad cuando intentó girar bruscamente, lo que provocó que la parte trasera del vehículo derrapara. Al perder el control, chocó contra dos vehículos aparcados antes de subirse a la acera y atropellar a cuatro personas.

Al momento de su detención, el sujeto presentaba signos de embriaguez, como somnolencia, ojos rojos y dificultad para hablar. Sin embargo, tras ser trasladado a la comisaría de policía civil de Iporã, se negó a que le practicaran la prueba de alcoholemia.

El caso, cuyo informe fue elaborado bajo observación de signos de alteración de la capacidad psicomotora, permanece bajo investigación por parte de la Policía Civil.


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Betenia Boadas - Periodista RC
PorBetania Boadas
Redactora y Jefa de Contenido de Reporte Confidencial Taller de Auditoria Interna | Informática | Posicionamiento SEO WordPress Noticias | Bonos | Sistema Patria

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