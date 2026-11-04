El caso de envenenamiento de seis caninos registrado en Los Robles, municipio Maneiro, reitera la urgencia de actualizar la ley de protección para que la impunidad no sea un camino libre.

‎Tercer envenenamiento en Maneiro: Acciones legales frenarían maltrato animal +VIDEO

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Así lo señaló Virginia Mata, directora de Bienestar Animal de la alcaldía de Maneiro, al confirmar que 5 caninos comunitarios recibieron algún tipo de veneno, tres murieron y los otros luchan por sobrevivir.

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‎Siendo este el tercer caso donde animales son atacados, exhortó a los órganos legislativos a agilizar la reforma de ley. «Es necesario que haya unas leyes justas, que se haga la reforma al artículo 478 del Código Civil, el cual establece que estos tipos de maltrato, estos tipos de envenenamiento, de muerte, de hechos punibles, simplemente queden en una falta administrativa de entre 8 y 45 días, cuando realmente esto es un hecho atroz. Estos delitos deben tener causas penales».

Respecto al caso, informó que se cumplieron todos los protocolos. Se realizó la denuncia ante la policía municipal, fue solicitada ante el Senamef la debida necroxia de los animalitos para verificar la causa de la muerte, y con los vecinos se trabaja en la parte concientizadora.

También, considerando que estos eran perritos comunitarios, hizo un llamado a los protectores hacia una tenencia responsable porque los animales deben estar en resguardo, dentro de las casas.

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Aunque hay muchísimos animales comunitarios, en las playas, en las avenidas, es importante que sus cuidadores los adopten de verdad, y en paralelo aumentar las jornadas de esterilización, con el apoyo de los organismos encargados.

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‎En cuanto a la razón del envenenamiento, hasta el momento se desconoce la autoría y sospechan que puso ser un intento de robo y trataron de neutralizar a los caninos.