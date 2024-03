La actriz Laura León contraerá matrimonio a los 71 años

La reconocida actriz Rebeca Valderraín Vera, mejor conocida como Laura León y apodada como “La tesorito”, ha sorprendido a sus seguidores al anunciar que se casará con su pareja a la edad de 71 años.

En una entrevista para el programa mexicano de televisión Telediario, la cantante reveló que su prometido ya le ha entregado el anillo de compromiso. Aunque su pareja no es una figura pública, Laura León aseguró que es tratada con amor y que llevan dos años de relación sentimental.

“Estoy a punto de casarme, después de dos años de relación con mi novio, ya me pidió que me case con él. Él me pide que nos retiremos, que nos vayamos a viajar juntos y todo. Que me regale un tiempo para mí. Ya tenemos bastante tiempo y él es una persona muy linda, muy espléndida, lindo. Me lo probé, me quedó y me lo llevo. Es una persona muy mayor”, expresó Laura León.

Además, la artista mencionó que consideraría la propuesta de su futuro esposo de retirarse por un tiempo y disfrutar de la vida, ya que ha pasado años sin tomarse un descanso, algo que considera necesario en este momento de su vida.

“Creo que sí, tesoritos, me voy a ir por ahí con él a que me haga feliz. Ya me hace. Te dedicas demasiado a tu carrera, que es mi pasión, que es por lo que yo estoy viva, pero no sé, hay que darse un tiempecito. Me voy a casar”, confesó entusiasmada.

Por el momento, Laura León no ha revelado detalles sobre la fecha y hora de su boda, pero se muestra feliz ante este nuevo capítulo en su vida.

Hasta ahora, la identidad de la pareja de “La tesorito” no ha sido confirmada, se sabe que es un hombre que reside en los Estados Unidos y que no tiene ninguna relación con los medios de comunicación ni el entretenimiento, a diferencia de Laura León.

