Marian Valero habla sobre las acusaciones en su contra y rompe su silencio

La reconocida actriz venezolana Marian Valero respondió a las acusaciones en su contra este lunes 11 de marzo, luego de ser imputada por la Fiscalía y estar solicitada con una alerta roja de Interpol. Valero, conocida por su destacada trayectoria en el mundo del entretenimiento y su compromiso con la defensa de los derechos de los animales, utilizó sus redes sociales como plataforma para abordar públicamente el caso.

En su comunicado, Valero expresó su orgullo de ser venezolana y reafirmó su compromiso con la honestidad en todas sus acciones. Hizo referencia a la acusación que la vincula con un presunto caso de extorsión, manifestando su sorpresa al enterarse a través de un medio de farándula. Criticó la falta de seriedad en la divulgación de la noticia y cuestionó la falta de notificación formal desde el inicio de la investigación en octubre de 2023, cuando funcionarios del Conas llevaron a cabo un allanamiento en su residencia.

Detalló cómo los funcionarios del Conas se presentaron en su propiedad el año pasado, citando a sus familiares para declarar sin revelar los motivos de la investigación. Asimismo, describió un incidente ocurrido en enero de 2024, cuando presuntos agentes de Interpol intentaron acceder a su edificio sin explicar los motivos, retirándose sin dejar notificación alguna.

Ante la falta de información oficial, Valero consultó a sus abogados para investigar los procedimientos, sin embargo, estos tampoco pudieron obtener detalles sobre las acusaciones en su contra. La actriz expresó su sorpresa al descubrir una imputación y una orden de aprehensión, señalando la presunta violación de sus derechos fundamentales como ciudadana venezolana.

“Considero que han sido vulnerados mis derechos, mis derechos fundamentales como ciudadana venezolana, establecidos de manera clara tanto en la Constitución de Venezuela, así como en las leyes vigentes de mi país, el derecho a la defensa y el derecho al debido proceso. En ese sentido, mi equipo legal, tanto en Venezuela como en los Estados Unidos, encabezados por el doctor Richard Díaz, trabajan arduamente en la resolución de esta situación”, afirmó.

En su defensa, Valero analizó una entrevista transmitida por un programa de farándula y señaló que la supuesta víctima, Carmen Sánchez, no afirmó en dicha entrevista que la actriz la extorsionó ni que tuviera comunicación con ella. Desacreditó las acusaciones de pertenecer a una red de extorsión y negó conocer a Carmen Sánchez, Ruth Suárez, y Humberto Esteva, personas mencionadas en la investigación.

Explicó su relación con la empresa VDigital 24, indicando que aceptó el 25% de las acciones como pago por servicios profesionales. Aseguró no tener acceso al contenido del portal ni estar involucrada en actividades ilícitas. Marian Valero concluyó pidiendo una investigación objetiva y transparente, reafirmando su total inocencia y solicitando equilibrio en el proceso.

“Les pido me permitan, en vista de que no soy notificada de la investigación desde sus inicios, tal y como lo establece la ley, defenderme a través de mis apoderados. Soy total y absolutamente inocente de los hechos que me imputan y quien me conoce sabe que soy una persona seria y responsable, con un perfil altamente profesional y soy conocido por mi lucha en la defensa y protección de los animales”, concluyó.

