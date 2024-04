La esposa de Leito, conocido por sus polémicas, se derrumba en llanto tras su arresto.

La esposa del conocido “influencer migrante” Leonel Moreno, quien recientemente instó a sus seguidores a “invadir casas” en Estados Unidos, expresó su angustia al revelar que no se le permite visitar a su esposo en prisión.

Verónica Torres fue vista visiblemente afectada afuera del hotel Sonesta Simply Suites Columbus Airport en Gahanna, un suburbio de Columbus, un día después de que Moreno fuera arrestado y encarcelado.

“No sabemos a dónde lo llevaron y no me permiten verlo”, declaró Torres a The Post entre lágrimas.

Varios huéspedes del hotel informaron haber visto a Moreno dentro de las instalaciones la semana anterior a su detención, describiéndolo como una persona tranquila y reservada.

Según información proporcionada por ICE tras su arresto, Moreno cruzó ilegalmente la frontera hacia Estados Unidos en abril de 2022. A pesar de ser liberado condicionalmente y recibir instrucciones de presentarse ante ICE en un plazo de 60 días, Moreno no cumplió con esta obligación.

El influencer venezolano se había vuelto viral en las redes sociales por sus videos en Tik Tok, aunque también había sido víctima de un ataque violento meses atrás junto a su pareja, quien en ese momento estaba embarazada. A pesar de recibir ayuda legal y del gobierno estadounidense, Moreno continuaba promoviendo la realización de actividades ilegales en el país a través de sus videos.

La situación de Moreno ha generado controversia y preocupación entre la comunidad, mientras que su esposa lucha por obtener información sobre su paradero y situación legal.