Listado de ganadores de los Premios Oscar 2025

El triunfo de "Anora" en la 97° edición de los Premios Oscar



La noche de los Premios Oscar siempre está llena de emoción y sorpresas, y la 97° edición no fue la excepción. En esta ocasión, la película "Anora" se llevó la atención de todos al ganar cinco estatuillas en categorías clave, incluyendo Mejor Película, Mejor Actriz Protagonista, Mejor Director, Mejor Montaje y Mejor Guión Original.

El filme dirigido por Sean Baker logró conquistar al público y a la crítica por igual, convirtiéndose en la gran triunfadora de la noche. Con una historia cautivante y una dirección impecable, "Anora" se destacó entre las demás producciones nominadas, demostrando el talento y la dedicación de todo el equipo detrás de cámaras.

La gala de premiación estuvo marcada por una sensibilidad especial, ya que se llevó a cabo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, una ciudad que recientemente había sido afectada por devastadores incendios. Bajo el lema "Celebrando la Conexión", la ceremonia honró no solo a los ganadores, sino también a figuras icónicas de la industria cinematográfica, como Quincy Jones y Gene Hackman, quien recibió un emotivo homenaje póstumo.

Entre las decepciones de la noche se encontró el film "Emilia Pérez", que a pesar de contar con 13 nominaciones, solo logró llevarse dos estatuillas: Mejor Actriz de Reparto para Zoe Saldaña y Mejor Canción Original por "El Mal", interpretada por Clement Ducol, Camille y Jacques Audiard.

Los argentinos, por su parte, no tuvieron suerte en esta edición de los Oscar, a pesar de contar con dos nominados en la categoría de Mejores Efectos Especiales. Aunque Pablo Helman destacaba como favorito, la estatuilla en esta categoría se la llevó Brasil con su película "I’m still here", que se alzó como Mejor Película Extranjera.

La lista completa de ganadores de la noche incluyó nombres como Adrien Brody, Mikey Madison, Zoe Saldaña, Sean Baker, entre otros, quienes brillaron en sus respectivas categorías y demostraron su talento y dedicación en la industria del cine.

En resumen, la 97° edición de los Premios Oscar fue una noche inolvidable para la película "Anora" y para todos los talentosos artistas que fueron reconocidos por su trabajo. Con un mensaje de conexión y celebración, la ceremonia dejó en claro que el cine sigue siendo una poderosa forma de expresión artística que logra emocionar y cautivar a audiencias de todo el mundo.