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Conoce en cuánto cotizará el dólar para el viernes 16 de octubre 

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
3 Min Lectura
Conoce en cuánto cotizará el dólar para el viernes 16 de octubre 
Conoce en cuánto cotizará el dólar para el viernes 16 de octubre 

Conoce en cuánto cotizará el dólar para el viernes 16 de octubre.

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Conoce en cuánto cotizará el dólar para el viernes 16 de octubre 
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Conoce en cuánto cotizará el dólar para el viernes 16 de octubre 

Conoce en cuánto cotizará el dólar para el viernes 16 de octubre (monto). El Banco Central de Venezuela dio a conocer el monto oficial para la cotización del dólar en el territorio venezolano.

Bs. 880,11

¿En cuánto se cotiza el dólar y el euro?

Según la información publicada para el viernes 16 de octubre, estas son las principales referencias cambiarias.

Flag of USA round icon, badge or button. American national symbol. Template design, vector illustration.

Dólar oficial BCV

Bs. 880,11–880,12

Por cada dólar estadounidense

original and simple Europe flag EU isolated vector in official colors and Proportion Correctly

Euro oficial BCV

Bs. 985,72–985,73

Por cada euro

Binance, BPay Global ile USD Yatırma ve Çekme İşlemlerini Başlattı - HaberGo - Türkiye haberleri - Son Dakika Türkiye Haberleri

Referencia USDT en Binance P2P

Bs. 1.006,68

Valor referencial consultado a las 8:31 a. m.

Las pequeñas diferencias entre las cifras del dólar y el euro oficial corresponden a los decimales publicados por las fuentes consultadas.

¿Qué significa la actualización de la tasa del BCV?

El tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Venezuela se calcula a partir del promedio ponderado de las operaciones realizadas en las mesas de cambio de las instituciones bancarias participantes.

Esta referencia es importante para los ciudadanos, comerciantes y empresas que necesitan calcular el equivalente en bolívares de productos, servicios y compromisos de pago.

Por ejemplo, con una tasa de referencia de Bs. 880,12, una compra de 10 dólares equivale a Bs. 8.801,20; mientras que 50 dólares representan Bs. 44.006 y 100 dólares corresponden a Bs. 88.012.

¿Cuál es la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo?

El dólar oficial del BCV y las cotizaciones de plataformas de intercambio no necesariamente tienen el mismo valor. Para esta jornada, la referencia de USDT en Binance P2P se situaba por encima de la tasa oficial, aunque el precio puede variar según la oferta, la demanda y el método de pago.

Por ello, es importante consultar la tasa vigente antes de realizar una operación y verificar qué referencia corresponde aplicar en cada caso.

¿Dónde consultar el precio oficial del dólar?

Los usuarios pueden revisar las publicaciones del Banco Central de Venezuela a través de su página oficial: www.bcv.org.ve.


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Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

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