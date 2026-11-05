Inicia pago del bono 100% Amor Mayor este 4 de noviembre.

Inicia pago del bono 100% Amor Mayor este 4 de noviembre

Arrancó el pago del bonito 100% Amor Mayor correspondiente al mes de noviembre.

La acreditación de este bono se realiza a través de la Plataforma Patria, con el que se benefician millones de pensionados del país que están registrados en el sistema.

«Inicia el pago de 100% Amor Mayor (noviembre 2026) a través de la Plataforma Patria enviado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez para las pensionadas y pensionados de la Patria«.

De acuerdo a la publicación en la plataforma Telegram, el monto es el mismo asignado en meses anteriores, 130,00 Bolivares.

Inicia pago del bono 100% Amor Mayor este 4 de noviembre

Para registrarse y recibir la pensión Amor Mayor se realiza a través de la aplicación veQR en la tarjeta «100% Amor Mayor».

Cabe destacar que mensualmente se incorporarán todas aquellas personas que hayan formulado la solicitud, hayan cumplido efectivamente la edad para ser pensionados, estén registradas en la Plataforma Patria o tengan Carnet de la Patria y no reciben este pago a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).