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Dólar y euro BCV para este 05 de noviembre

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
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Dólar y euro BCV para este 05 de noviembre
Dólar y euro BCV para este 05 de noviembre

Dólar y euro BCV para este 05 de noviembre.

El Banco Central de Venezuela (BCV) estableció los tipos de cambio oficiales del dólar estadounidense y el euro vigentes en el país para este jueves 05 de noviembre, fijando el marco de referencia cambiario para el inicio de la semana.

La nueva tasa del dólar estadounidense se ubica en 894,88 bolívares por unidad, mientras que la cotización oficial del euro queda fijada en 1006,03 bolívares.

Dólar y euro BCV para este 05 de noviembre: así amanecen las divisas oficiales

Las cifras publicadas por el ente emisor corresponden al promedio ponderado resultante de las operaciones transadas en las mesas de cambio de las distintas instituciones bancarias del país al cierre de las negociaciones.

Estos montos constituyen el marcador oficial y de uso obligatorio para la facturación en comercios, transacciones en entes públicos y privados, así como para el cobro de bienes y servicios en todo el territorio nacional.


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Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

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