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Sistema Patria inicia la entrega del Bono Único Familiar este 5 de noviembre

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
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Sistema Patria inicia la entrega del Bono Único Familiar este 5 de noviembre
Sistema Patria inicia la entrega del Bono Único Familiar este 5 de noviembre

Sistema Patria inicia la entrega del Bono Único Familiar este 5 de noviembre: nuevo monto.

Este miércoles 4 de noviembre, el Canal Patria Digital informó que inició el pago del Bono Único Familiar por un monto de 13,350 bolívares.

Sistema Patria inicia la entrega del Bono Único Familiar este 5 de noviembre

La entrega se realizará de manera directa y gradual a través de un mensaje de texto por el número 3532 o por la aplicación móvil veMonedero. 

Sistema Patria inicia la entrega del Bono Único Familiar este 5 de noviembre
Sistema Patria inicia la entrega del Bono Único Familiar este 5 de noviembre

Este beneficio unifica varios programas de protección social de la plataforma (como Hogares de la Patria, Lactancia Materna, Parto Humanizado, José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad) en una sola asignación mensual.


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Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

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