Sistema Patria inicia la entrega del Bono Único Familiar este 5 de noviembre: nuevo monto.

Este miércoles 4 de noviembre, el Canal Patria Digital informó que inició el pago del Bono Único Familiar por un monto de 13,350 bolívares.

Sistema Patria inicia la entrega del Bono Único Familiar este 5 de noviembre

La entrega se realizará de manera directa y gradual a través de un mensaje de texto por el número 3532 o por la aplicación móvil veMonedero.

Sistema Patria inicia la entrega del Bono Único Familiar este 5 de noviembre

Este beneficio unifica varios programas de protección social de la plataforma (como Hogares de la Patria, Lactancia Materna, Parto Humanizado, José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad) en una sola asignación mensual.