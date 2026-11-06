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Estrenan “Palacio” una producción sobre el asalto al Palacio de Justicia en Bogotá y la búsqueda de justicia

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
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Estrenan “Palacio” una producción sobre el asalto al Palacio de Justicia en Bogotá y la búsqueda de justicia
Estrenan “Palacio” una producción sobre el asalto al Palacio de Justicia en Bogotá y la búsqueda de justicia

Estrenan “Palacio” una producción sobre el asalto al Palacio de Justicia en Bogotá y la búsqueda de justicia.

La plataforma de entretenimiento Netflix estrena este viernes la serie Palacio, una producción inspirada en la trágica toma y retoma del Palacio de Justicia de Colombia ocurrida en noviembre de 1985.

La trama trasciende el ámbito histórico para plantear profundos dilemas sobre la memoria, la responsabilidad estatal y la defensa de los derechos humanos.

Estrenan “Palacio” una producción sobre el asalto al Palacio de Justicia en Bogotá y la búsqueda de justicia

Realizada por la productora Dynamo, la obra dramatiza la incursión de la guerrilla del M-19 en la Plaza de Bolívar de Bogotá, donde más de trescientas personas quedaron como rehenes, y el posterior operativo militar desplegado para retomar las instalaciones.

A lo largo de los capítulos se abordan la muerte de noventa y cuatro personas y la desaparición forzada de una docena de ciudadanos, entre magistrados, civiles, uniformados y rebeldes, así como la lucha judicial liderada durante décadas por los familiares de las víctimas.

La actriz Nicole Santamaría, quien encarna a la exfiscal Ángela María Buitrago, jurista clave en las investigaciones contra mandos militares, afirmó en declaraciones a la prensa que este caso sirve de espejo universal sobre cómo los Estados manejan este tipo de crisis institucionales.

Con esta entrega audiovisual, la industria del streaming revive un episodio histórico cuyas secuelas continúan generando debate en la sociedad internacional más de cuatro décadas después.


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Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

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