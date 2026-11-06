Los pensionados, jubilados y sobrevivientes de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), radicados en Nueva Eparta expresaron nuevamente el «despojo patrimonial» que han sufrido.

Responsabilizan al Ejecutivo nacional y a la estatal petrolera de haberse consumido el Fondo de Pensiones y Jubilados (APJ-PDV).

Ex trabajadores de Pdvsa advierten irregularidad en auditoría al fondo de pensiones

Voceros del gremio explicaron que, a lo largo de los años, el gobierno nacional tomó en calidad de préstamo los recursos pertenecientes al fondo de los trabajadores, —constituido legalmente con aportes y ahorros de décadas de servicio, sin que dichos capitales hayan sido devueltos a sus titulares.

Carlos Balzan, director de la Asociación de Jubilados y Sobreviviente de la industria petrolera de Nueva Esparta, señaló que rechazan que voceros institucionales y la junta directiva pretendan justificar el retraso de los pagos argumentando que el fondo «ya no posee recursos«.

«El fondo no quebró por causa de los trabajadores ni por fallas en las aportaciones; el fondo fue descapitalizado porque el Estado tomó prestados nuestros ahorros y nunca los reintegró. Intentar señalar hoy que la cuenta está en cero es desentenderse de una deuda histórica con miles de familias petroleras».

Por su parte Julián Vivas, jubilado de la industria petrolera, dijo, «Los reembolsos no se están realizando como debe ser. Hay personas aquí, Jubilados y sobrevivientes que tienen facturas desde el mes de noviembre. En enero el dólar estaba en 300 y ahora estamos por 800 picando 900, eso significa que cuando nuestros pacientes vayan a recuperar ese dinero, no recuperan ni la mitad. Estamos siendo todos afectados para comprar la medicina».