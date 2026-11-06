Datos aportados por la Cámara Hotelera de Nueva Esparta (Cahotel) indican que la ocupación hotelera en la Isla de Margarita supera el 90%, impulsada por la conectividad aérea y el desarrollo de eventos corporativos.

Reportan 90% de ocupación hotelera en la Isla de Margarita: «Esperamos una excelente temporada decembrina»

Roger Grandin, presidente de Cahotel, dijo que en base a esta cifra, el sector avizoran una «excelente temporada de diciembre y del inicio del 2027».

El dirigente gremial también resaltó que en el estado insular hay un repunte del turismo de salud, el cual incrementó por la realización de congresos científicos, reseña Unión Radio.

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