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ONSA advierte tiempo adverso y fuerte oleaje en la Región Insular para las próximas 96 horas

Ana Carolina Arias
Por Ana Carolina Arias
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ONSA advierte tiempo adverso y fuerte oleaje en la Región Insular para las próximas 96 horas
ONSA advierte tiempo adverso y fuerte oleaje en la Región Insular para las próximas 96 horas

La Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima de los espacios Acuáticos de Venezuela, Onsa, emitió un boletín en el que advierte tiempo adverso en la REDAN MARÍTIMA INSULAR, especialmente por las condiciones del oleaje de 3-4 grados en la escala de Douglas proveniente desde el Norte del Océano Atlántico para las próximas 96 horas.

ONSA advierte tiempo adverso y fuerte oleaje en la Región Insular para las próximas 96 horas

ONSA advierte tiempo adverso y fuerte oleaje en la Región Insular para las próximas 96 horas

Señala posibles marejadas costeras para la fachada Caribe (Oriente, Centro y Occidente) durante las próximas 96 horas. En tal sentido, recomienda tomar precauciones en muelles e instalaciones de tipo portuario y mantenerse atentos a los avisos y boletines que emitan los entes oficiales, así como cumplir los consejos e instrucciones de las autoridades competentes.


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PorAna Carolina Arias
Jefe de Prensa: Periodista, licenciada en la UCAB, Venezuela. Maestría en Comunicación en la UCV. Componente Docente en Unimar. Secretaria General del Colegio de Periodistas del estado Nueva Esparta, Venezuela.

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