ÚLTIMA HORA | ÁLVARO PULIDO, SOCIO DE ALEX SAAB, HABRÍA SIDO TRASLADADO A ESTADOS UNIDOS

Álvaro Pulido Vargas, principal socio comercial de Alex Saab y uno de los hombres investigados por la justicia estadounidense dentro de las grandes tramas de corrupción vinculadas al chavismo, fue sacado este domingo de la cárcel de El Rodeo I, donde permanecía recluido en Venezuela por el caso conocido como PDVSA-Cripto.

Informaciones conocidas durante las últimas horas señalan que Pulido habría sido trasladado a Estados Unidos. Hasta el momento de esta publicación, sin embargo, las autoridades estadounidenses no habían confirmado oficialmente su llegada. El exfiscal venezolano Zair Mundaray informó inicialmente que Pulido había sido retirado de El Rodeo con destino desconocido.

Pulido tiene desde 2019 una causa abierta en el Distrito Sur de Florida junto a Alex Saab. La Fiscalía estadounidense los acusó de conspiración para cometer lavado de dinero y de participar en un esquema de sobornos relacionado con contratos otorgados por el Estado venezolano. Según el Departamento de Justicia, ambos habrían transferido aproximadamente 350 millones de dólares desde Venezuela, pasando por el sistema financiero de Estados Unidos, hacia cuentas en el extranjero.

Su eventual entrega a Washington tendría especial importancia después de que Alex Saab fuera enviado nuevamente a Estados Unidos desde Venezuela en mayo de este año y se declarara culpable en septiembre de conspiración para lavar dinero. Saab aceptó colaborar con las autoridades estadounidenses como parte de su acuerdo judicial.

Pulido también permanecía detenido en Venezuela desde 2023 por la investigación de PDVSA-Cripto, uno de los mayores escándalos de corrupción ocurridos dentro de la industria petrolera venezolana.

La posible llegada de Álvaro Pulido a Estados Unidos abriría un nuevo capítulo en las investigaciones sobre las redes financieras, contratos públicos y movimientos internacionales de dinero que durante años rodearon a Alex Saab y a altos funcionarios del poder venezolano.

Reporte Confidencial continúa verificando la información.

ÚLTIMA HORA: SACAN DE EL RODEO A ÁLVARO PULIDO, SOCIO DE ALEX SAAB».