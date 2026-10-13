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Bonos activos en Patria del 12 al 17 de octubre: Montos y beneficiarios

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
2 Min Lectura
Bonos activos en Patria del 12 al 17 de octubre
Bonos activos en Patria del 12 al 17 de octubre

Bonos activos en Patria del 12 al 17 de octubre: Montos y beneficiarios.

 Entre los días 12 y 17 de octubre el Gobierno nacional activará un nuevo ciclo de asignaciones a través del Sistema Patria.

Estas asignaciones forman parte de las políticas de protección social del Estado, así como de los ajustes correspondientes al ingreso mínimo de la fuerza laboral venezolana.

Bonos activos en Patria del 12 al 17 de octubre

Los beneficiarios de estas nuevas asignaciones por parte del Gobierno nacional recibirán una notificación de texto personalizada desde el número corto 3532.

De acuerdo con el cronograma de asignaciones mensuales, se espera que activen las siguientes bonificaciones:

Ingreso Integral para personal activo y jubilado con derecho a cestaticket: Este beneficio equivale a 150 dólares fijados al tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela. Se proyecta que el monto supera los 131.500 bolívares.


Ingreso Integral para jubilados del sector público sin cestaticket: La suma fijada alcanza los 114.800 bolívares para este grupo de la administración pública.
Asignación del Movimiento Somos Venezuela: El sistema calcula un desembolso superior a los 5.000 bolívares para los ciudadanos registrados.


Una vez acreditado el dinero en el veMonedero, el usuario tiene la libertad de transferir los fondos hacia su cuenta bancaria habitual, pagar servicios públicos, recargar saldo en telefonía móvil o emplear los canales de pago biomecanizados disponibles en los comercios.


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Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

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