BCV | Dólar se cotiza en Bs. 877,90 y el euro en Bs. 982,75.

Las mesas de cambio que operan en el país cotizan el valor del dólar para este miércoles 14 de octubre en Bs. 877,90, mientras que el euro se estima en Bs. 982,75 de acuerdo a la información publicada en la página web del Banco Central de Venezuela (BCV).

BCV | Dólar se cotiza en Bs. 877,90 y el euro en Bs. 982,75

Asimismo, el BCV fijó el valor de las otras divisas de la siguiente manera: el yuan en Bs. 131,16 la lira turca en Bs. 17,78 y el rublo en Bs. 10,49.

Vale destacar que el tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las instituciones bancarias del país, al cierre de la jornada del día martes 13 de octubre de 2026.