Con el firme propósito de consolidar a la isla de Margarita como el destino con mayor conectividad e inversión del Caribe, el Instituto Marca País Venezuela sostuvo un importante encuentro de trabajo con autoridades regionales y líderes empresariales en los espacios del hotel Lidotel.

Marca País impulsa alianzas de turismo en la Isla de Margarita

Marca País impulsa alianzas de turismo en la Isla de Margarita

La jornada sirvió como plataforma para presentar un plan de acción estratégico diseñado para proyectar internacionalmente las fortalezas comerciales, turísticas y de atracción de capital de la región insular.

Obras clave e infraestructura de vanguardia

Durante la actividad, la gobernadora del estado Nueva Esparta, Marisel Velásquez, enfatizó que el desarrollo económico de la entidad se fundamenta en una alianza sólida entre el sector público y la empresa privada.

«Para lograr este objetivo, se promueven obras de infraestructura clave, como la propuesta de ampliación del aeropuerto internacional General en Jefe Santiago Mariño y la instalación estratégica de plantas desalinizadoras en la región», afirmó la mandataria regional.

Por su parte, la presidenta del Instituto Marca País, Andreína Tarazón Bolívar, adelantó que se implementará un moderno modelo de gobernanza visual en las terminales aéreas de la entidad. Esta iniciativa busca optimizar las instalaciones, articular la oferta comercial local y elevar los estándares de atención para brindar una recepción de excelencia a los visitantes.

Conectividad internacional y reactivación económica

El sector empresarial insular manifestó su respaldo absoluto a esta hoja de ruta. Alberto Araque, primer vicepresidente de Fedecámaras Nueva Esparta, resaltó que la isla se encamina a ser una de las más interconectadas de la región caribeña. Recordó además que a partir del próximo 26 de noviembre iniciarán las operaciones de la aerolínea internacional Copa Airlines, acompañadas de facilidades de visado para los viajeros extranjeros.

En este mismo orden de ideas, el presidente de la Cámara de Turismo de Nueva Esparta, Tony Abreu, celebró la reactivación del histórico concepto de «Margarita, Perla del Caribe», destacando que la llegada de nuevas líneas aéreas internacionales marcará un hito positivo en la dinamización de la economía insular.

El Instituto Marca País Venezuela presentó un plan de acción estratégico en el hotel Lidotel del estado Nueva Esparta

