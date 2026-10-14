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Pagaban $20 por datos personales para comprar celulares y estafar a una app de financiamiento

Betania Boadas
Por Betania Boadas
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Pagaban $20 por datos personales para comprar celulares y estafar a una app de financiamiento
Pagaban $20 por datos personales para comprar celulares y estafar a una app de financiamiento

Tres personas fueron detenidas en Caracas por presuntamente captar ciudadanos a quienes ofrecían unos 20 dólares a cambio de sus datos personales, con los que creaban perfiles en una reconocida aplicación de pagos para adquirir celulares de alta gama sin completar el pago de los equipos.

Pagaban $20 por datos personales para comprar celulares y estafar a una app de financiamiento
Pagaban $20 por datos personales para comprar celulares y estafar a una app de financiamiento

Pagaban $20 por datos personales para comprar celulares y estafar a una app de financiamiento

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicoc), Douglas Rico, informó sobre el caso y precisó que los detenidos son David Antuan Arteaga González, de 18 años; Daniel Adrián Muñoz Meneses, de 23; y Aurimar Arocha Arocha, de 35 años.

De acuerdo con las investigaciones, los involucrados utilizaban los datos obtenidos para crear perfiles en la plataforma y comprar teléfonos mediante un sistema de financiamiento. Sin embargo, solo pagaban la cuota inicial de los dispositivos.

Posteriormente, presuntamente recurrían a herramientas tecnológicas para eliminar la aplicación encargada de restringir el funcionamiento de los equipos cuando se registraban retrasos en los pagos. Esta práctica habría causado pérdidas económicas a las empresas afectadas.

Las detenciones fueron ejecutadas por funcionarios de la Delegación Municipal La Vega del Cicpc en distintos puntos de Caracas.

Rico también indicó que hay otras personas presuntamente vinculadas con el esquema que permanecen por detener. Los tres aprehendidos quedaron a la orden del Ministerio Público.


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Betenia Boadas - Periodista RC
PorBetania Boadas
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