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Plataforma Patria inicia el pago de la Beca Universitaria de octubre

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
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Plataforma Patria inicia el pago de la Beca Universitaria de octubre
Plataforma Patria inicia el pago de la Beca Universitaria de octubre

Plataforma Patria inicia el pago de la Beca Universitaria de octubre.

La Plataforma Patria inició este martes el pago de la Beca Universitaria correspondiente a octubre de 2026, dirigida a los estudiantes del sistema de educación superior.

El monto acreditado es de 4.893,80 bolívares, que equivalen a 5,58 dólares a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), fijada en 876,79 bolívares por dólar.

Plataforma Patria inicia el pago de la Beca Universitaria de octubre

El abono se deposita de forma gradual en el Monedero Patria de los beneficiarios registrados en la plataforma.

Los estudiantes reciben una notificación mediante mensaje de texto o a través de la aplicación VeMonedero.

Este sería el último pago bajo el formato tradicional.

A partir de noviembre de 2026, la beca pasará a formar parte del nuevo Programa Nacional de Becas Universitarias Públicas, anunciado por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU).

El nuevo esquema contempla una asignación mensual de 40 dólares para estudiantes universitarios regulares, más de siete veces el monto actual, y de 60 dólares para los preparadores universitarios, que se pagarán por el Monedero Patria al tipo de cambio del BCV.

El procesamiento y la verificación seguirán realizándose de manera digital y automatizada en la plataforma, con el respaldo del sistema de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU).

Para acceder al nuevo programa, los estudiantes deben presentar sus recaudos en el portal del Programa Nacional de Becas Universitarias Públicas. La primera etapa de registro estará abierta hasta el 16 de octubre.


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Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

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