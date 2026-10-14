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PNB frena a pocas cuadras de Miraflores la marcha de trabajadores que exigían aumento de salarios

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
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PNB frena a pocas cuadras de Miraflores la marcha de trabajadores que exigían aumento de salarios
PNB frena a pocas cuadras de Miraflores la marcha de trabajadores que exigían aumento de salarios

PNB frena a pocas cuadras de Miraflores la marcha de trabajadores que exigían aumento de salarios.

Un piquete de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) bloqueó este martes el paso de una marcha de trabajadores, gremios y jubilados que se dirigía al Palacio de Miraflores para exigir un aumento salarial urgente y mejoras en las pensiones.

La movilización se concentró desde las 9:00 de la mañana en la esquina Corazón de Jesús, en la avenida Universidad, frente al Ipasme, y partió hacia el centro de la capital.

Participaron trabajadores de los sectores salud, educación y universitario, así como abogados, jubilados y pensionados.

La convocatoria fue hecha por la Federación Venezolana de Maestros, Fetrasalud, trabajadores universitarios, el Frente Nacional de Abogados y la Red Sindical Venezolana, entre otras organizaciones, que calificaron la protesta de pacífica y estrictamente gremial.

La marcha avanzó por la avenida Fuerzas Armadas, pasó por la esquina de Socorro y llegó a la plaza del Banco Central de Venezuela, en la parroquia Altagracia, superando varias barricadas policiales en el camino.

Poco después de las 11:00 de la mañana, un piquete de la PNB detuvo definitivamente el avance, a la altura de la sede del IVSS, a apenas una cuadra de Miraflores. Allí los manifestantes quedaron retenidos.

Representantes de los gremios denunciaron que los bloqueos, que también se registraron en puntos como La Candelaria y la avenida Urdaneta, violan el derecho constitucional a la protesta, y exigieron el cese del cerco policial.

Pese al bloqueo, una comisión de al menos seis dirigentes logró pasar el último control y consignar en la sede del Ejecutivo un documento con unas diez exigencias, acompañado de decenas de miles de firmas recolectadas en centros de salud y otros espacios de trabajo.


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Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

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