Habitantes de las comunidades adyacentes al cementerio de Paraguachí, en el municipio Antolín del Campo del estado Nueva Esparta, alzaron su voz de alerta ante la recurrente e indiscriminada quema de desechos sólidos que se registra de manera sistemática dentro del camposanto.

Denuncian quema recurrente de basura en cementerio de Paraguachí

Denuncian quema recurrente de basura en cementerio de Paraguachí

La problemática generó momentos de tensión este lunes 12 de octubre, lo que obligó la movilización de una comisión del Cuerpo de Bomberos del estado Nueva Esparta, cuyos efectivos acudieron al sitio para sofocar un fuerte incendio provocado en el área. Sin embargo, los residentes denuncian que esta práctica destructiva está lejos de ser un hecho aislado y se repite de forma constante.

Señalan al personal de mantenimiento

De acuerdo con los testimonios recabados entre los vecinos de la zona, los señalamientos apuntan directamente hacia los propios encargados de las labores de mantenimiento del cementerio, quienes presuntamente recurrirían al fuego como un método irregular para deshacerse de los residuos y la maleza acumulada.

Los afectados exhortaron a los responsables a cesar inmediatamente estas acciones clandestinas. Advierten que, lejos de representar una solución al manejo de desperdicios, la quema genera un grave foco de contaminación ambiental y atmosférica que deteriora severamente la calidad de vida y la salud de las familias que residen en los alrededores, agravando afecciones respiratorias en niños y adultos mayores.

Ante este panorama, los vecinos hacen un llamado urgente a las autoridades de la Alcaldía de Antolín del Campo y a los organismos ambientales competentes para que intervengan, supervisen de manera estricta el manejo de los residuos en el recinto y garanticen el cumplimiento de las normativas de protección ecológica en la jurisdicción.

Con información de Info5