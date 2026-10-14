El Ministerio de Asuntos Exteriores de Reino Unido (FCDO) desaconsejó este miércoles viajar a distintos lugares de Venezuela, así como a sus fronteras, por no considerar que «sean seguros» para sus ciudadanos.

Reino Unido desaconseja viajar a varias zonas y fronteras de Venezuela por «motivos de seguridad»

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno británico, el estado Amazonas y al menos 40 kilómetros (25 millas) de la frontera con Colombia son espacios donde el Ministerio «desaconseja todos los viajes».

Asimismo, aplica la misma prohibición para el estado Bolívar, específicamente en la región del Arco Minero del Orinoco, al sur del río Orinoco, y a menos de 40 km (25 millas) de la frontera entre Brasil y Guyana.

La advertencia en esta entidad incluye todo el municipio de Cedeño; la parte norte del municipio de Sucre, desde el río Orinoco hasta 80 km al sur de la carretera Troncal 19; la parte norte del municipio de Raúl Leoni, al norte del río Paragua; todo el municipio de Piar; todo el municipio de Roscio; todo el municipio de El Callo; y todo el municipio de Sifontes.

En Delta Amacuro, el Ministerio de Asuntos Exteriores británico «desaconseja viajar a la zona situada al sur del río Orinoco».

Por otra parte, el organismo recomendó no viajar, salvo que sea «estrictamente necesario», a las zonas restantes de Venezuela, incluidos el estado Zulia, Maracaibo y la costa oriental del lago de Maracaibo.

El FCDO advirtió a los ciudadanos británicos que residan o viajen a Venezuela que deben «estar preparados para modificar sus planes rápidamente si fuera necesario».

En ese sentido, instó a que deben «contar con un plan de emergencia personal que incluya medidas prácticas para abandonar el país o mantenerse a salvo durante una crisis, y que no dependa del apoyo del gobierno británico».

El organismo recordó que, debido a los terremotos del pasado 24 de junio, en el país «se está llevando a cabo una importante respuesta humanitaria», por lo que, instó a sus ciudadanos a «seguir las recomendaciones de las autoridades locales» y mantenerse alejados de los edificios dañados.

También hizo mención de que, debido a esta misma situación, «la disponibilidad de vuelos comerciales hacia y desde Venezuela es limitada».

Indicó, además, que los seguros de viaje podrían quedar invalidados si se ejecuta un traslado en contra de las recomendaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores.