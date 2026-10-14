Repartidora venezolana fue baleada mientras entregaba un paquete de Amazon en Dallas.





Una madre venezolana de 23 años, que trabaja como repartidora de Amazon en Dallas, Estados Unidos, fue baleada este domingo mientras entregaba un paquete en horas de la madrugada en una propiedad.

La víctima responde al nombre de Yirmar Martínez, originaria de Caracas y madre de un niño de cinco años. El agresor quien reside en una zona semirural disparó en varias ocasiones logrando impactar a la trabajadora en la espalda, y un tiro la rozó en la cabeza. Además, otros impactos de bala alcanzaron su carro.

Repartidora venezolana fue baleada mientras entregaba un paquete de Amazon en Dallas

Organismos de emergencia trasladaron a la víctima a un centro asistencial donde se encuentra hospitalizada, informó Utahzolanos.

La mujer solicitante de asilo señaló alcanzó a identificarse como trabajadora de Amazon, pero esto no evitó que le dispararan.

Tras recuperar el conocimiento, expresó que no comprende por qué un desconocido al que le estaba entregando un paquete le disparó al ver que estaba dentro de su propiedad.

La policía incautó el vehículo como parte de la evidencia que están recaudando. La familia de la venezolana pidió que se haga justicia.