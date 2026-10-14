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¡Atención! Estos bonos podrían activarse en el Sistema Patria durante esta semana: conoce cuáles son

Zenaida Mercado Romero
Por Zenaida Mercado Romero
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¡Atención! Estos bonos podrían activarse en el Sistema Patria durante esta semana: conoce cuáles son
¡Atención! Estos bonos podrían activarse en el Sistema Patria durante esta semana: conoce cuáles son

 ¡Atención! Estos bonos podrían activarse en el Sistema Patria durante esta semana: conoce cuáles son.

Durante la semana del lunes 12 al sábado 17 de octubre se contempla la entrega de diversas asignaciones económicas dirigidas a sectores específicos de la población venezolana a través del Sistema Patria.

¡Atención! Estos bonos podrían activarse en el Sistema Patria durante esta semana: conoce cuáles son
¡Atención! Estos bonos podrían activarse en el Sistema Patria durante esta semana: conoce cuáles son

Entre los pagos previstos se encuentran el primer pago del ingreso integral de los trabajadores activos y jubilados de la administración pública, al igual que los recursos destinados a los integrantes del Movimiento Somos Venezuela.

¡Atención! Estos bonos podrían activarse en el Sistema Patria durante esta semana: conoce cuáles son

Los montos estimados son los siguientes:

  • Trabajadores activos y jubilados con cestaticket: Un equivalente a 150 dólares, calculado a la tasa oficial del día del Banco Central de Venezuela (BCV).
  • Jubilados del sector público sin cestaticket: Una asignación estimada de 114.800 bolívares.
  • Movimiento Somos Venezuela: El pago correspondiente es superior a los 5.000 bolívares para los registrados en el programa.

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Zenaida Mercado Romero - Periodista Reporte confidencial
PorZenaida Mercado Romero
Licenciada en Comunicación Social con Postgrado en Gerencia Social y Diplomado en Community Manager.

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