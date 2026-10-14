El Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) aprehendió a un sujeto de 30 años que fue denunciado por la presunta comisión de actos lascivos en perjuicio de una menor de ocho años de edad, quien sería su sobrina.

Sujeto fue detenido en Zulia tras ser señalado de cometer actos lascivos contra su sobrina

De acuerdo con la información difundida, el caso fue efectuado en la parroquia La Sierrita, municipio Mara, donde el detenido quedó identificado como Wilmer Enrique Durán Durán.

La denuncia

La investigación inició cuando personal médico de la Clínica Popular Cuatro Bocas notificó a los funcionarios sobre el ingreso de una pequeña para su respectiva evaluación por presunto abuso sexual.

En el lugar, el Cpbez entrevistó a la tía y cuidadora de la menor, quien manifestó que la niña la despertó en horas de la madrugada muy asustada para relatarle que Durán le «estaba realizando tocamientos indebidos mientras ella dormía en su habitación».

Asimismo, la denunciante alertó que el sujeto —quien es su cuñado— se encontraba rondando las inmediaciones del centro de salud para monitorear las acciones de la familia. Al percatarse de su presencia, los oficiales procedieron a su abordaje y captura.

El aprehendido fue trasladado bajo custodia a la sede policial y quedó a la orden de la Fiscalía Auxiliar 35 del Ministerio Público con competencia especial en materia de menores.

Este despacho continuará con las investigaciones del caso.