La resolución fue publicada en la Gaceta Oficial del 7 de septiembre de 2026. La creación de la representación consular constituye un avance, aunque la información consultada no confirma una fecha de apertura al público.

Venezuela crea Consulado General en Chile y avanza hacia la reactivación de sus servicios

Venezuela crea Consulado General en Chile y avanza hacia la reactivación de sus servicios

El Gobierno de Venezuela dispuso la creación del Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela en la República de Chile, mediante una resolución del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, publicada en la Gaceta Oficial N.º 43.453, del 7 de septiembre de 2026. La disposición aparece en el sumario del documento compartido y coincide con los registros consultados de esa edición.

La medida se produce en el marco del restablecimiento de las relaciones consulares entre ambos países. La Cancillería chilena informó que ese proceso fue formalizado mediante un intercambio de notas diplomáticas en Caracas, con el propósito de asegurar protección y servicios para los ciudadanos de ambas naciones.

Para los venezolanos residentes en Chile, la puesta en funcionamiento del consulado podría facilitar el acceso a documentación y asistencia consular. La atención de estos trámites resulta especialmente relevante para quienes necesitan acreditar su identidad, realizar gestiones familiares o resolver asuntos vinculados con su residencia.

La resolución de creación no equivale, por sí sola, a un anuncio de atención inmediata. El sumario difundido no precisa la fecha de inicio de operaciones, los servicios disponibles, el sistema de citas ni las autoridades que estarán a cargo. Por ello, todavía no corresponde afirmar que el consulado ya esté atendiendo al público.

El siguiente paso será conocer el anuncio oficial de puesta en funcionamiento y las condiciones de atención. Esa información permitirá determinar cuándo los venezolanos en Chile podrán acceder efectivamente a los servicios de la nueva representación.