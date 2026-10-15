Inicia la entrega del Bono de Contingencia 2026 para damnificados por el doblete sísmico.

El Gobierno nacional, a través de la Plataforma Patria, inició el pasado jueves 8 de octubre, la acreditación del Bono de Contingencia 2026 correspondiente al mes de octubre, un subsidio extraordinario asignado a las familias y pequeños comerciantes que resultaron afectados por el doblete sísmico registrado el pasado 24 de junio.

Según información difundida por el canal Patria Digital, la asignación asciende a 652.500 bolívares, lo que representa un equivalente a 746,68 dólares estadounidenses a la tasa oficial fijada por el Banco Central de Venezuela (BCV). El monto se posiciona como una de las ayudas económicas de mayor envergadura otorgadas por el Ejecutivo a través de este sistema digital.

El beneficio está dirigido de forma exclusiva a personas en situación de vulnerabilidad y comerciantes golpeados por el evento telúrico, previamente censados por los organismos oficiales.

Inicia la entrega del Bono de Contingencia 2026 para damnificados por el doblete sísmico

Los fondos son adjudicados de manera directa e individual en el Monedero Patria. Los beneficiarios reciben la confirmación del depósito mediante un mensaje de texto desde el número corto 3532 o a través de las notificaciones de la aplicación veMonedero.