Política - OpiniónPolítica y OpiniónPrincipales

«Que venga»: Cabello niega que existan restricciones para el regreso de María Corina Machado a Venezuela

Betania Boadas
Por Betania Boadas
5 Vistas
2 Min Lectura
«Que venga»: Cabello niega que existan restricciones para el regreso de María Corina Machado a Venezuela
«Que venga»: Cabello niega que existan restricciones para el regreso de María Corina Machado a Venezuela

El ministro de Relaciones Exteriores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, negó este miércoles 14 de octubre que existan impedimentos para el regreso al país de la dirigente opositora María Corina Machado y aseguró que puede retornar cuando lo decida.

«Que venga»: Cabello niega que existan restricciones para el regreso de María Corina Machado a Venezuela

«Que venga»: Cabello niega que existan restricciones para el regreso de María Corina Machado a Venezuela

Durante sus declaraciones, el funcionario rechazó las versiones sobre una supuesta prohibición de entrada impuesta por el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y calificó esos señalamientos de infundados.

«Si ella se quiere venir mañana, que se venga mañana», expresó Cabello, quien insistió en que ninguna autoridad le impide regresar a territorio venezolano.

El ministro sostuvo que la dirigente opositora intenta trasladar al ámbito internacional la discusión política sobre su posible retorno, en lugar de afrontar las preguntas que, a su juicio, surgirían al llegar al país.

«El rollo para ella es venir acá para Venezuela y que le pregunten, ajá, ¿y ahora? ¿Y ahora qué va a pasar?», afirmó.

Cabello también acusó a Machado de mantener un discurso que, según su versión, busca evadir compromisos con sus seguidores. Sus declaraciones se producen en medio de la controversia sobre las condiciones para el regreso de la dirigente a Venezuela.


¡No te pierdas de nada!
Síguenos en Telegram o únete a nuestro canal de WhatsApp
Inicia el pago del Ingreso Integral de octubre para trabajadores del sector público a través del Sistema Patria
Inicia el pago del Ingreso Integral de octubre para trabajadores del sector público a través del Sistema Patria
Accidente en Paraguachí: Choque destruye kiosco y causa tráfico
Accidente en Paraguachí: Choque destruye kiosco y causa tráfico
Destacado y prometedor venezolano fue detenido por ICE, vivía en EEUU desde los 9 años
Destacado y prometedor venezolano fue detenido por ICE, vivía en EEUU desde los 9 años
Comparte este artículo
Betenia Boadas - Periodista RC
PorBetania Boadas
Redactora y Jefa de Contenido de Reporte Confidencial Taller de Auditoria Interna | Informática | Posicionamiento SEO WordPress Noticias | Bonos | Sistema Patria

¡No Te Lo Pierdas!

Bonos activos en Patria del 12 al 17 de octubre
Bonos activos en Patria del 12 al 17 de octubre: Montos y beneficiarios
Bonos Dólar BCV Economía
¡Atención! Gobierno inicia pago de un bono octubre 2026: Este es el monto
¡Atención! Gobierno inicia pago de un bono octubre 2026: Este es el monto
Bonos Economía Principales
¡Atención! Estos bonos podrían activarse en el Sistema Patria durante esta semana: conoce cuáles son
¡Atención! Estos bonos podrían activarse en el Sistema Patria durante esta semana: conoce cuáles son
Economía Dólar BCV Principales
Padre y abuela detenidos en Pariaguán por abuso sexual contra adolescente embarazada
Padre y abuela detenidos en Pariaguán por abuso sexual contra adolescente embarazada
Nacionales Principales
¡Última hora! Inicia el pago del Ingreso Integral trabajadores octubre 2026
¡Última hora! Inicia el pago del Ingreso Integral trabajadores octubre 2026
Bonos Economía Principales
Sistema Patria: Pagan el Ingreso Mínimo Integral de octubre por este monto
Sistema Patria: Pagan el Ingreso Mínimo Integral de octubre por este monto
Economía Bonos Dólar BCV Principales
Juangriego: Alarma por ataque de abejas y presunto robo de moto +VIDEOS
Juangriego: Alarma por ataque de abejas y presunto robo de moto +VIDEOS
Regionales Nueva Esparta Principales
Pagaban $20 por datos personales para comprar celulares y estafar a una app de financiamiento
Pagaban $20 por datos personales para comprar celulares y estafar a una app de financiamiento
Nacionales

Anunciantes

Hay lecciones que no se aprenden en un aula. Yo aprendí las más importantes de mi vida en cuatro centros de reclusión en Venezuela, como preso político.
La celda me enseñó a sentir con inteligencia Por Braulio Jatar
Principales Política - Opinión Publirreportaje
Índice Jatar del Movimiento Migratorio Mundial.
EL ÍNDICE JATAR DE MOVIMIENTO MIGRATORIO: LOS PAÍSES TAMBIÉN SE MIDEN CON LOS PIES Por Braulio Jatar Alonso | El Tiempo Latino, Washington
Principales Política - Opinión Publirreportaje
PROMO 20 Edition - Vol. 1: La nueva generación del Colegio PRM
PROMO 20 Edition – Vol. 1: La nueva generación del Colegio PRM
Regionales Nueva Esparta Principales Publirreportaje
En ILC Consultores – Braulio Jatar & Asociados creemos en la defensa de los derechos de inmigrantes
En ILC Consultores – Braulio Jatar & Asociados creemos en la defensa de los derechos de inmigrantes
Publirreportaje Internacionales Principales

También podría gustarte