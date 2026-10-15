El ministro de Relaciones Exteriores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, negó este miércoles 14 de octubre que existan impedimentos para el regreso al país de la dirigente opositora María Corina Machado y aseguró que puede retornar cuando lo decida.

«Que venga»: Cabello niega que existan restricciones para el regreso de María Corina Machado a Venezuela

Durante sus declaraciones, el funcionario rechazó las versiones sobre una supuesta prohibición de entrada impuesta por el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y calificó esos señalamientos de infundados.

«Si ella se quiere venir mañana, que se venga mañana», expresó Cabello, quien insistió en que ninguna autoridad le impide regresar a territorio venezolano.

El ministro sostuvo que la dirigente opositora intenta trasladar al ámbito internacional la discusión política sobre su posible retorno, en lugar de afrontar las preguntas que, a su juicio, surgirían al llegar al país.

«El rollo para ella es venir acá para Venezuela y que le pregunten, ajá, ¿y ahora? ¿Y ahora qué va a pasar?», afirmó.

Cabello también acusó a Machado de mantener un discurso que, según su versión, busca evadir compromisos con sus seguidores. Sus declaraciones se producen en medio de la controversia sobre las condiciones para el regreso de la dirigente a Venezuela.